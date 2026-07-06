Crisis y preocupación: una popular marca de ropa cerró más de 20 locales y despidió a 500 personas

Una popular marca de ropa, H&M, cerró más de 20 locales y despidió a 500 empleados en medio de una fuerte crisis del sector textil global. La compañía atraviesa un proceso de reestructuración para evitar pérdidas millonarias y sostener su operación. El ajuste incluye cierre de sucursales físicas y reducción de personal en distintas ciudades. La decisión impacta de lleno en su estrategia comercial y en su presencia en el mercado internacional.

El cambio en los hábitos de consumo es uno de los principales factores detrás de la crisis. El crecimiento del comercio electrónico y la caída del tráfico en tiendas físicas obligaron a muchas firmas a redefinir su modelo de negocio. Las grandes cadenas están reduciendo su red de locales y priorizando las ventas online. Esto se traduce en menos costos fijos y mayor concentración en puntos estratégicos.

Hace poco la firma había confirmado su desembarco en la Argentina.

En este contexto, H&M avanzó con la clausura de 28 tiendas en distintas regiones, lo que derivó en la desvinculación de cientos de trabajadores. Los empleados alcanzados por la medida recibieron indemnizaciones de acuerdo con su antigüedad. Las negociaciones con los sindicatos permitieron acordar condiciones de salida en la mayoría de los casos. Sin embargo, el impacto laboral fue significativo.

Cuál es el plan de la marca H&M a futuro

El objetivo central de la reestructuración es reducir gastos operativos y mejorar la rentabilidad general del negocio. El mantenimiento de una red amplia de locales dejó de ser sostenible en varias zonas de Europa donde las ventas no cubren los costos. El aumento de alquileres y la baja en el consumo físico aceleraron la decisión: la empresa busca ahora concentrarse en mercados más rentables.

La marca se enfocará en las ventas online.

La estrategia a futuro de H&M se enfoca en reforzar el canal digital como principal vía de ventas. La tienda online se convirtió en el eje del negocio por sus menores costos de operación. El proceso de transformación incluye el cierre progresivo de locales menos rentables, aunque hay dudas con respecto a cómo seguirá el proceso en la Argentina. La industria de la moda atraviesa una tendencia global de ajustes que afecta a grandes marcas en todo el mundo.