Policías "apretaron" a un conductor por un control de VTV en la ruta 2: "Hay muchas irregularidades"

Un conductor fue parado este martes por la tarde en un control sobre la Ruta 2, en el partido de Mar Chiquita, y lo que empezó como una verificación de rutina terminó en lo que él mismo describió como un apriete de cuatro policías que inicialmente se negaron a otorgar sus datos ante el requerimiento del automovilista.

Según pudo saber 0223, el episodio se enmarca en una dinámica que viene generando cuestionamientos entre conductores y conocedores del funcionamiento de los controles viales: las denuncias contra policías de camineras por el modo en que se labran las multas en este tipo de operativos se acumulan hace tiempo y apuntan a una lógica de recaudación que, según los afectados, prioriza el número de infracciones por sobre el objetivo de seguridad vial.

El control vial sobre la Ruta 2 en Mar Chiquita.

El conductor, que prefirió preservar su identidad, relató que los uniformados lo rodearon y, en lugar de limitarse al procedimiento de control, le advirtieron que "tuviera cuidado con lo que iba a hacer" y que no diera a conocer las fotos que había tomado durante el operativo. Más allá del acta que labraron, ninguno de los efectivos proporcionó el número de placa al ser requerido, una obligación legal básica en cualquier procedimiento policial.

Un sistema que acumula denuncias

El episodio no es un caso aislado. En los últimos meses, 0223 publicó una serie de denuncias sobre el funcionamiento del sistema de Verificación Técnica Vehicular que reflejan un patrón de irregularidades que va desde errores en el sistema hasta cobros sin atención y tratos que los usuarios definieron como "una estafa" y "un robo legalizado".

El efectivo de la Policía Bonaerense labra el acta de infracción en la garita del control vial sobre la Ruta 2

En noviembre del año pasado, un error en el sistema de la VTV derivó en un escándalo cuando conductores que habían pagado fueron rechazados masivamente. En enero, otro conductor denunció que le cobraron el trámite pero se negaron a atenderlo. En abril, una nueva catarata de quejas de usuarios furiosos volvió a poner en el centro de la escena las irregularidades del sistema.

El control en Ruta 2 suma otro capítulo a una historia de denuncias que, por ahora, no encuentra respuestas institucionales.