Encuentran auto que cuatro “motochorros” le robaron a una mujer

Los datos que recabó personal del Grupo Táctico Operativo de la comisaría segunda permitieron realizar un allanamiento de urgencia en el barrio Juramento y recuperar el auto sustraído a una mujer por cuatro “motochorros” el martes pasado.

La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer de 43 años que fue abordada por los delincuentes cuando estaba en el interior de su auto Nissan March en la zona de Quintana y Santa Fe. Además del rodado se llevaron el celular que se encontraba en el interior.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría segunda.

Tras las tareas investigativas llevadas adelante por el GTO, se logró establecer que el vehículo sustraído se encontraba oculto en una vivienda ubicada sobre calle Rondeau al 2500 y el fiscal Joaquín Morán de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) avaló un n allanamiento de urgencia.

Durante el procedimiento no fueron hallados moradores en la vivienda, por lo que se convocó a Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.

La Fiscalía dispuso la entrega del vehículo a su legítima propietaria y ordenó continuar con las diligencias investigativas para establecer la identidad de las personas que ocupan el inmueble y su posible vinculación con el hecho delictivo.