Una maestra llegaba al jardín, la sorprendieron dos motochorros y la pusieron de rodillas amenazando con un arma

El video tomado desde una propiedad privada que se ubica enfrente del jardín, grabado por su cámara de seguridad, muestra el ataque de los motochorros. Cuando la maestra estacionó su vehículo para bajarse e ir a trabajar, la abordaron, la obligaron a arrodillarse y le pidieron la llave de la camioneta.

"Ella estaba por bajar y aparecen las dos motos. Le pidieron la llave, le dijeron que tenían un arma y que le iban a disparar. Ella se corrió al medio de la calle y se arrodilló", le contó a 0223 una compañera que llegó minutos después a la escena. Pasó a las 6:55 de la mañana, cuando las docentes esperaban a los nenes en las aulas.

Otro vehículo llega atrás de la maestra, como se ve en imágenes. Fueron segundos eternos pero como arribó ese auto al instante del comienzo del asalto todo quedó en un intento: los motochorros escaparon a contramano sin lograr su cometido.

"Pedimos que se refuerce el patrullaje en la zona. Parece tierra de nadie. Ella quedó muy asustada", respondió la compañera acerca del estado de salud de la damnificada.

El hecho ocurrió en el ingreso al jardín número 931, ubicado en Arana y Goiri 2250, barrio Punta Mogotes.