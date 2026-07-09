9 de Julio: así fue el emotivo desfile para celebrar el Día de la Independencia en Mar del Plata

Durante su discurso en la Iglesia Catedral, el obispo Ernesto llamó a "ponerse la camiseta".

Con motivo de la conmemoración de los 210 años de la Declaración de la Independencia Argentina, se llevó a cabo en la mañana de este jueves el tradicional desfile cívico-militar en el Parque San Martín, con la participación de distintas autoridades, instituciones y agrupaciones de Mar del Plata.

Las actividades por el Día de la Independencia comenzaron el miércoles por la noche con la Velada de Gala en el Teatro Colón, que contó con entrada gratuita e ingreso por orden de llegada. En ese marco, también se celebró el 29º aniversario de la Orquesta Municipal de Tango, dirigida por el maestro Julio Dávila.

El obispo Giobando envió un mensaje de unidad en el Tedeum por el Día de la Independencia.

Antes del desfile, las autoridades municipales participaron desde las 9:30 del tradicional Tedeum en la Iglesia Catedral. Del oficio religioso participaron el intendente Agustín Neme, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, y la senadora provincial Cecilia Martínez, además de representantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) y otras instituciones.

En su homilía, el obispo Ernesto Giobando remarcó que "más allá de todas las diferencias sociales, políticas y religiosas: todos somos Argentina cuando juega la Selección y cantamos el himno con la pasión y el coraje que seguramente cantaban nuestros padres y madres de la patria", aunque se preguntó qué sucederá cuando finalice el Mundial.

"La pregunta que nos hacemos es ¿y después del Mundial? ¿No habrá más épica, ni lágrimas, ni gritos que nos dejan roncos? Tenemos un equipo que nos representa. El acta de la Independencia dice: 'Nos, los representantes de las Provincias'. ¿Es realmente así hoy? Como dirigentes, ¿representamos a quienes se nos confían? Creemos que sí, pero hay mucho camino para andar y animarnos a una profunda conversión", manifestó.

"Pongámonos la camiseta. Porque en esta tierra bendecida por Dios se encuentra esa moneda que nos está haciendo falta para constituir de verdad una nación unida, libre e independiente", concluyó el líder católico.

Mar del Plata celebró el Día de la Independencia con un emotivo desfile y el tradicional Tedeum

Una vez finalizado el Tedeum, las autoridades se trasladaron al Parque San Martín, donde se desarrolló el desfile cívico-militar. Bandas de las fuerzas y demostraciones aéreas formaron parte de la celebración por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, en una jornada que reunió a vecinos y funcionarios en uno de los actos centrales del 9 de Julio en Mar del Plata.