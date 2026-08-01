Aldosivi necesita del aliento de su gente: siguen disponibles las entradas para el duelo con Gimnasia

El Tiburón recibe este domingo a Gimnasia de La Plata en el José María Minella y aún están a la venta las entradas para un partido determinante.

Aldosivi afrontará este domingo un compromiso trascendental cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 14:30 en el estadio José María Minella, por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El conjunto dirigido por Israel Damonte necesita sumar de a tres para empezar a levantar en el campeonato y el respaldo de los hinchas será fundamental para empujar al equipo hacia la victoria.

Con ese objetivo, el club informó cómo será la venta de entradas para el encuentro. Los simpatizantes locales podrán adquirir sus tickets en distintos puntos de Mar del Plata durante sábado y domingo, mientras que los hinchas del Lobo cuentan con venta exclusiva de manera online para ocupar el sector visitante.

Dónde comprar las entradas para Aldosivi vs. Gimnasia

Tienda Tiburón (Olavarría 2967) sábado de 10 a 20, y el domingo de 10 a 13.

(Olavarría 2967) sábado de 10 a 20, y el domingo de 10 a 13. Predio Club Aldosivi sábado de 10 a 13.

sábado de 10 a 13. Shell Constitución (Constitución 6690) sábado 13 a 20.

(Constitución 6690) sábado 13 a 20. YPF Batán (Ruta 88, kilómetro 12,5) sábado de 13 a 20

(Ruta 88, kilómetro 12,5) sábado de 13 a 20 Ferretería Acantilados (Calle 493 N° 491) sábado de 10 a 15.

Los valores establecidos por el club son de $40.000 la entrada general, $20.000 para jubilados, $10.000 para menores y $60.000 las plateas. En tanto, el público visitante ya puede adquirir su ubicación para la tribuna popular exclusivamente de manera online, con un valor de $40.000.

El Minella volverá a vestirse de verde y amarillo para un encuentro que puede marcar un punto de inflexión para Aldosivi. El equipo de Damonte necesita reencontrarse con el triunfo y el aliento de su gente será un factor determinante para intentar quedarse con tres puntos vitales frente a Gimnasia en una nueva jornada del Torneo Clausura.