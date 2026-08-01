Nación no giró fondos discrecionales a Mar del Plata en el primer semestre y Provincia aportó $10,7 mil millones

La motosierra, a full. Milei sigue pisando el gasto y no envió un solo peso a Mar del Plata en lo que va de 2026.

Esta semana se conoció que la administración de Javier Milei no registró transferencias a la Municipalidad de General Pueyrredon durante el primer semestre de 2026. Como contrapartida, y pese a las críticas del oficialismo local que señala una supuesta “discriminación” hacia Mar del Plata, el gobierno provincial de Axel Kicillof giró fondos discrecionales por $10,7 mil millones.

Los datos surgen del reporte del Estado de Ejecución de Recursos del primer semestre publicado en las últimas horas por la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda, con el detalle de todos los ingresos percibidos por la Comuna entre enero y junio de este año.

Con Montenegro de candidato, Mar del Plata le aportó uno de los dos únicos triunfos seccionales en 2025. Sin embargo, el respaldo financiero no llega a la ciudad.

En términos políticos, el dato central aparece en lo ocurrido con las transferencias corrientes y de capital, que son aquellos giros donde los gobiernos tienen la potestad de decidir su envío, ya que no están vinculados a una obligación legal. Distinto es lo que ocurre con los ingresos tributarios, como el caso central de la Coparticipación, entre otros conceptos.

En ese marco, el gobierno de Milei no envió un solo peso al Municipio durante estos seis meses, pese a que Hacienda había imputado en el Presupuesto 2026 dos ingresos de origen nacional dentro de las transferencias corrientes, vinculadas a gastos cotidianos.

Neme en la inauguración del ciclo lectivo. Ni Provincia ni Nación cumplen con el Convenio Tripartito.

Por un lado, se encuentra la subvención al sistema educativo municipal a través del denominado Convenio Tripartito: Nación no respondió por ninguno de los $11.465 millones previstos para todo el año, responsabilidad que también le cabe a Provincia, en su caso por $10.845 millones. En el caso nacional, tampoco remitió giros de un fondo afectado al sistema de guardavidas, por el cual se pautaron recursos anuales por $228 millones.

De antemano, el Presupuesto 2026 ya preveía una escasa participación nacional en las transferencias, ya que Hacienda incluso no había incorporado partidas vinculadas a transferencias de capital, que son aquellos recursos destinados a financiar inversiones como obras, infraestructura y equipamiento.

El único dinero ingresado desde Nación a la Ciudad se da en el marco de los ingresos tributarios, con $10.044 millones del Fondo de Financiamiento Educativo, que se originó a partir del artículo 7° de la Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075, con el fin de garantizar recursos coparticipables destinados a sostener la inversión en educación, ciencia y tecnología.

Los aportes de Provincia

De acuerdo a los propios datos informados por la Comuna, desde La Plata llegaron transferencias por $10.727 millones. La mayoría de esos fondos, $8.279 millones, provienen de un aporte de la Dirección de Educación de Gestión Privada de la Provincia de Buenos Aires (Diegep), dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación, destinado a equiparar salarialmente los ingresos de los docentes provinciales con los de otros sistemas. Se trata de un fondo que se percibe por fuera del Convenio Tripartito.

Dentro de las transferencias corrientes también figuran $531 millones provenientes del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal y $281 millones del Programa de Hogares Convivenciales, entre los conceptos más significativos.

Entre las transferencias provinciales están el Fondo de Seguridad, firmado en 2025 por Montenegro, Kicillof y el ministro Alonso.

Además, aparecen partidas correspondientes a transferencias de capital, como $924 millones del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad, a través del cual la Municipalidad compró patrulleros, coches para la Patrulla Municipal y otros insumos; y otros $640 millones del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que, a diferencia del anterior, deben destinarse a inversión de capital.

En términos numéricos, el aporte central de la Provincia llega de la mano de los ingresos tributarios, aquellos atados a la legislación bonaerense y que no dependen de la discrecionalidad del gobernante de turno. El principal, como ocurre con todos los municipios, es la Coparticipación, donde durante el primer semestre ingresaron $45.332 millones, el 49% de los $91.717 estimados para todo 2026.

Otros $12.353 millones ingresaron por múltiples conceptos tributarios, como el Impuesto a los Automotores, el Fondo de Inclusión Social y el Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales, entre los más significativos.

Al considerar los ingresos del primer semestre por todo concepto, la Provincia aportó $77.557 millones, el 36,53% de los $212.268 millones ingresados a la Municipalidad, mientras que a Nación correspondieron $10.044 millones, el 4,73%.