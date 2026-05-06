Nación cerró la canilla: cero transferencias a Mar del Plata en el arranque del año

El acercamiento del gobierno municipal de Agustín Neme al nacional de Javier Milei no se traduce en beneficios concretos para Mar del Plata, ya que durante el primer trimestre la administración federal no envió un solo peso en concepto de transferencias discrecionales a la Municipalidad de General Pueyrredon. El único ingreso provino de un fondo automático, siete veces menor al total de recursos destinados por la Provincia de Buenos Aires en el mismo período.

Según la planilla de ejecución presupuestaria al primer trimestre dada a conocer por la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda, se verifica la profundización de la falta de respaldo financiero del gobierno nacional a Mar del Plata. Al respecto, en el período fueron nulas las transferencias, tanto corrientes como de capital, que son los giros donde el gobierno nacional tiene la potestad de decidir enviar o no, de allí su carácter discrecional.

Caputo ajusta las transferencias y Mar del Plata lo siente.

En ese sentido, el único ingreso registrado con origen nacional fue el Fondo Federal Educativo, un recurso automático fijado por ley, sobre el cual el gobierno no tiene atribución para decidir su envío. Por ese concepto ingresaron $4.596 millones en los primeros tres meses, sobre un total de $20.669 millones previstos para todo el año. El Fondo Federal Educativo tiene carácter afectado, es decir, debe ser utilizado exclusivamente para fines educativos, y se trata de un mecanismo de financiamiento que la Nación distribuye como recurso tributario.

Por fuera de esto, nada llegó a Mar del Plata desde la Casa Rosada. Para todo 2026, el Presupuesto contempla transferencias corrientes por $11.693 millones, de los cuales casi la totalidad corresponden a la subvención del Sistema Educativo Municipal ($11.465 millones), mientras que $28,5 millones se vinculan a un fondo afectado para guardavidas.

Las pocas expectativas de asistencia financiera de Nación se reflejan no solo en que haya apenas dos ítems en transferencias corrientes -para los gastos cotidianos-, sino que el área de Economía municipal no incluyó partidas vinculadas a transferencias de capital, aquellas destinadas a obra pública, infraestructura y equipamiento.

La falta de fondos al sistema educativo, tanto de Nación como de Provincia, complica la situación financiera de la Comuna.

El contraste

Pese a la insistencia del señalamiento que se hace desde el gobierno municipal sobre una presunta discriminación de la Provincia hacia Mar del Plata, los números exponen un rol mucho más activo de la administración de Axel Kicillof respecto a la de Javier Milei, aunque persisten los retrasos. En total, la asistencia provincial ascendió a $31.596 millones –el 30% del total-, casi siete veces más que la de la Nación por todo concepto.

Por ingresos tributarios, desde la Provincia de Buenos Aires llegaron $26.124 millones, de los cuales $20.808 millones corresponden al régimen general de coparticipación de impuestos, todos fondos asignados automáticamente por ley.

La Provincia aportó siete veces más que Nación durante el primer trimestre. Igualmente hay incumplimientos.

En cuanto a las transferencias, donde juega la discrecionalidad de Axel Kicillof, en el caso de las corrientes el Municipio percibió $4.393 millones, correspondientes a un aporte provincial a los salarios de los docentes municipales. Esta transferencia es independiente de la subvención del Sistema Educativo Municipal, donde la asistencia de la Provincia fue de $0, al igual que la de Nación. El gobierno municipal viene advirtiendo sobre la influencia de la falta de cumplimiento de este aporte, tanto de Nación como de Provincia, en la situación financiera de la comuna.

Finalmente, por transferencias de capital llegaron a Mar del Plata $942 millones, vinculados centralmente al Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad.