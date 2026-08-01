Uno de los detenidos por el crimen del comerciante tenía pedido de captura

Los dos delincuentes que fueron aprehendidos por el asesinato del ferretero Ricardo Ruiz en su local del barrio Malvinas Argentinas pasarán la noche en el complejo penitenciario de Batán y este domingo serán trasladados a Tribunales para declarar ante el fiscal Carlos Russo en una causa por homicidio criminis causa que prevé una pena de prisión perpetua.

Uno de ellos, identificado como Tomás Hocte, de 23 años, registraba un pedido de captura activo en una causa por robo y fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas en inmediaciones de Brandsen y Arrué, a seiscientos metros del lugar del hecho. Por su parte, Alan Ovejero, de 25, fue interceptado en Arrué y Berutti cuando intentó evadir el operativo cerrojo que hizo la policía escapando por los techos de las viviendas.

Los aprehendidos escaparon corriendo del local y dejaron abandonada la moto en la que llegaron al lugar y que, de acuerdo a una primera revisión, no registraba impedimento alguno para circular. Los oficiales que lograron la aprehensión también secuestraron el revólver que, a la espera de las pericias, habría sido el empleado en el hecho.

Tal como adelantó este medio, el comerciante recibió al menos un disparo en el pecho que lo dejo herido en el lugar y si bien fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), murió minutos después en el quirófano.

Desde la Unidad Funcional de Instrucción N°7 aguardan el resultado de la operación de autopsia en una jornada que había tenido más temprano el asesinato de otro hombre –aún no identificado- en inmediaciones de la Villa La Palangana en Quintana y Remedios de Escalada en el barrio Regional.

El robo en la ferretería del barrio Malvinas Argentinas

El violento robo en una ferretería que dejó como saldo un comerciante muerto se registró en la intersección de la Avenida Libertad y la calle Luciano Arrué, cuando dos hombres ingresaron armados al negocio y le dispararon en el pecho a Ricardo Ruiz, para luego huir rápidamente.

Los efectivos de la Comisaria 6ta que se apersonaron en el lugar lograron capturarlos después de montar un operativo en la zona. También secuestraron el arma de fuego presuntamente utilizada.

La víctima había sido trasladada por un móvil policial al Higa, donde llegó con signos vitales y fue rápidamente asistido. Pese a los intentos del equipo médico por salvarlo, la herida del arma de fuego fue muy grave y el hombre murió poco después de haber ingresado.

La Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar de los hechos y dio lugar a las actuaciones supervisadas por la Jefatura Departamental.