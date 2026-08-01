No quiso responder preguntas el enfermero que agredió a las pacientes del geriátrico

Tras no declarar fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal N°44 de Batán

El enfermero que agredió a las dos pacientes del Hogar David el lunes pasado y que fue detenido en las últimas horas se negó a declarar hace instantes en Tribunales y fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal N°44 de Batán donde quedará alojado.





Nicolás Cichero

defensa oficial y no quiso dar su versión de los hechos ante el fiscal Carlos Russo

0223

Juez de Garantías Daniel De Marco

Unidad Funcional de Instrucción N°7.

Dirección Departamental de Investigaciones

celular del imputado

mismo permitiría tener más elementos para probar el delito de amenazas

estuvo acompañado por miembros de laque le imputa los delitos de lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas.Tras aclarar que no iba a responder preguntas, el imputado solamente negó haber amenazado a la compañera de trabajo que dio aviso de su accionar a las autoridades del geriátrico que hicieron la denunciaTal como adelantóa la tarde tras el aval delal pedido de laDurante el operativo a cargo de personal de lase secuestró elpor razones de urgencia. En caso de ser convalidado, el análisis delque forma parte de la imputación.

Las agresiones

Los hechos se registraron el lunes 27 minutos después de las 19. Cichero se ensañó con una mujer a la que le propinó un golpe con una cuchara cuando le daba de comer, generándole un corte superficial en el labio.

Minutos después, llevó a una mujer a una habitación para cambiarla. El supuesto cuidador fue grabado repitiendo frases como: “¿Por qué no te morís, vieja hija de p...? Morite de una vez”, “Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza” y “Llorando todo el día, esta vieja de m.... Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas”.





Los hechos fueron denunciados por los responsables del Hogar David, ubicado en Rivadavia y Funes, quienes decidieron cesantear al enfermero del establecimiento.