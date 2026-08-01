Andaba en un auto robado y seguirá preso porque tenía una condena y dos pedidos de captura

Un hombre que el 8 de julio pasado fue detenido cuando circulaba a bordo de un automóvil que había sido robado diez días antes seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán luego de que la Justicia rechazara el pedido de excarcelación que hizo la defensa oficial.

La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías mantuvo la resolución del Juez de Garantías Juan Tapia que había denegado la excarcelación solicitada oportunamente en favor de L. G. N. D. y que había sido apelada por la defensora oficial Gabriela Zapata.

Se resolvió en Tribunales.

El pedido argumentaba que no existían elementos objetivos para presumir riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación, que el imputado contaba domicilio debidamente certificado y que la pena en expectativa no era suficiente para justificar el encierro preventivo.

Sin embargo, los Jueces Adrián Angulo y Pablo Poggetto remarcaron que el imputado fue condenado el 17 de septiembre de 2024 por el Tribunal en lo Criminal Federal de Mar del Plata a la pena de seis años de prisión por resultar coautor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de más de tres personas.

“Así, en el supuesto de autos, la eventual condena a imponer no resultaría de ejecución condicional”, señalaron en la resolución a la que tuvo acceso 0223.

Lo resolvió la Sala III.

Los camaristas también señalaron que al momento de la detención poseía dos pedidos de captura vigentes, uno dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 3 Departamental de Azul, de fecha 6 de mayo de 2026, y otro por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, de fecha 5 de junio del mismo año.

“Los tópicos señalados resultan parámetros suficientes, objetivos y legales que se imponen ponderar y que denotan en el caso riesgos procesales suficientes que concluyen en la confirmación de la denegatoria de la excarcelación requerida por el causante”, concluyeron antes de confirmar el fallo del Juzgado de Garantías N°4.