Rompió una ventana, una persiana y lo atraparon antes de robar

Fue en un comercio de ropa del barrio Fortunato de la Plaza.

Un hombre de 33 años que dañó el frente de un comercio en el barrio Fortunato de la Plaza con fines de robo fue aprehendido el sábado a la madrugada por personal policial que llegó al lugar tras un llamado al 911.





Comando de Patrullas

avenida Fortunato de la Plaza y Dolores

en un local de indumentaria.

rota y una persiana parcialmente levantada

seguimiento lograron interceptarlo e identificarlo.

Fue personal delel que llegó a la zona de latras un aviso a la Central de Emergencias que daba cuenta de roturasAl llegar vieron una ventanamientras un sujeto salía del lugar: luego de impartirle reiteradas voces de alto y efectuar un breve





Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría decimosexta el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de causa por el delito de robo en grado de tentativa y su traslado a Tribunales para prestar declaración.