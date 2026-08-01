Rompió una ventana, una persiana y lo atraparon antes de robar
Ocurrió durante los primeros minutos del sábado en el barrio Fortunato de la Plaza. Tiene 33 años y deberá declarar en Tribunales.
1 de Agosto de 2026 09:30
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 33 años que dañó el frente de un comercio en el barrio Fortunato de la Plaza con fines de robo fue aprehendido el sábado a la madrugada por personal policial que llegó al lugar tras un llamado al 911.
Fue personal del Comando de Patrullas el que llegó a la zona de la avenida Fortunato de la Plaza y Dolores tras un aviso a la Central de Emergencias que daba cuenta de roturas en un local de indumentaria.
Al llegar vieron una ventana rota y una persiana parcialmente levantada mientras un sujeto salía del lugar: luego de impartirle reiteradas voces de alto y efectuar un breve seguimiento lograron interceptarlo e identificarlo.
Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría decimosexta el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de causa por el delito de robo en grado de tentativa y su traslado a Tribunales para prestar declaración.
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