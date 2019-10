Escándalo electoral: “No podemos permitir este atentado a la democracia”

Facundo Coudannes, candidato a intendente por el Frente de Todos, habló con 0223 Radio sobre lo sucedido en el distrito gobernado por Matías Rappallini, de Juntos por el Cambio, donde se retuvieron decenas de DNI a empleados municipales.

Prosiguen en el partido de Maipú las repercusiones sobre lo sucedido el domingo último, en el marco de las elecciones generales, con un episodio de enorme gravedad institucional que ya es investigado por la Justicia Federal y por el que también ha sido notificada la Junta Nacional Electoral.

El candidato del Frente Todos Facundo Coudannes dialogó con el programa ATR de 0223 Radio para brindar algunos detalles sobre la polémica retención de documentos de identidad que sufrieron decenas de empleados municipales que no pudieron sufragar.

"Lo que vivimos en Maipú no es un acto de la democracia. Muchas personas se han visto impedidas de ejercer su derecho a voto. Tenemos corroborado que al menos a 150 personas les han retenido el DNI sin poder permitirles sufragar. Existen más de 30 denuncias en donde se comprobó que funcionarios municipales, un capataz del municipio y personal de acción social, a través de una práctica de apriete y amenazas y a cambio de materiales y alimentos, les han sacado el documento con la promesa de ir a buscarlos el domingo", explicó el referente del Frente de Todos en ese distrito.

Desde La Plata, donde ya recibió el apoyo de Sergio Massa y Axel Kicillof y tras reunirse con los apoderados del espacio político, Coudannes contó cómo fue que operó el oficialismo en Maipú, a cargo del intendente Matías Rappallini, de Juntos por el Cambio: "Siendo una localidad tan chica, sabiendo y conociendo como piensa cada uno y mirando las redes sociales, evidentemente sabían que no los iban a votar y por eso esta práctica nefasta de no dar el documento para que no puedan votar", detalló el dirigente.

Coudannes se presentó ante el juzgado federal de Ramos Padilla donde acompañó la denuncia de 30 vecinos de Maipú. En paralelo también elevó una denuncia ante la Junta Nacional Electoral. "Planteamos la ilegitimidad del acto electoral ya que más de 150 personas se han visto impedidas en su derecho a votar" insistió el referente del justicialismo en el distrito.

"Esto es de una gravedad institucional nunca vista. Lo que decimos es que al menos aquellas personas que no pudieron votar tengan posibilidad de hacerlo, fundamentalmente porque han presentado pruebas, a través de capturas de teléfono y videos, donde las personas que retuvieron sus documentos no se los quieren devolver", detalló Coudannes.

En esa línea, el candidato del Frente de Todos agregó: "No hay antecedentes ni jurisprudencia que podamos tener en cuenta, pero plantearemos el tema desde el lugar que corresponda, una situación ilógica, perversa, que nada tiene que ver con la democracia, es una práctica del siglo pasado cuando el fraude estaba a la orden del día. Estamos hablando de algo de una gravedad muy profunda" exclamó.

Sin posición pública por parte del oficialismo local, Coudannes también critica que el radicalismo no haya realizado manifestación alguna: "Es lamentable que la UCR ni siquiera emita un comunicado en donde fije su postura. En Maipú viene sucediendo desde hace mucho tiempo, la soberbia con la que gobierna el intendente Rappalini, no es de ahora" aseguró el dirigente.

Al hacer foco en el actual jefe comunal, Coudannes explicó: "Las personas a las que se les retuvieron el DNI son empleados municipales precarizados. Con una simple firme quedan despedidos, por eso el abuso de poder del capataz. Matías Rappallini es hijo del dueño de la cerámica Alberdi y de la cosmética Gigot, son personas que ejercen el poder político de una forma muy soberbia, que nunca estuvo asociada a los vecinos, ni con sensibilidad con el pueblo. Una persona que para que se pueda hablar con él hay que pedir audiencia a 30 días, en Maipú. No está en contacto con la realidad del partido" afirmó.

Votos

La diferencia de sufragios en favor de Rappallini fue de 48. Con 150 personas sin haber podido votar, el proceso eleccionario está completamente en duda.

"En democracia podemos perder o ganar, pero no podemos permitir este atentado a la democracia, no podemos permitir este tipo de artimañas y seguiremos hasta las últimas consecuencias" expresó Coudannes.

"El resultado pudo haber sido otro, quizá hubiéramos perdido por más diferencia, pero lo que estamos planteando es la ilegitimidad de que esas personas no pudieran emitir su voto. Queremos que esto se esclarezca. Hay policías involucrados en esta retención de documentos, los que están acreditados en la denuncia, y hay videos", concluyó el referente local del Frente de Todos.