Denuncian que el Teatro Auditorium y el Museo MAR "tienen grandes problemas edilicios"

En los últimos días los trabajadores del Teatro Auditorium se declararon en estado de asamblea permanente y comenzaron a desarrollar una medida de fuerza que implica la retención de tareas y la afectación parcial del servicio. En esta línea, el referente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Teatro Auditorium Gabriel Dubois contó en Extra (FM 102.1), la radio de 0223, que la medida se llevará adelante de manera progresiva, aunque los días sábado 4 y domingo 5 de abril será extenderá en las 48 horas.

En el mismo diálogo, Dubois denunció la falta de mantenimiento en las salas del teatro y de la inversión necesaria en la infraestructura general para cuidar un edificio que en 15 años cumplirá un siglo. Hasta hace poco tiempo "se nos caía mampostería del techo en la Sala Piazzolla", expresó el referente y agregó: "El techo, donde están los hongos que la gente llama rocklets pero tienen una función de sonido importante, nunca ruvo el mantenimiento que tenía que tener".

En consecuencia, "se paró la sala durante 5 meses y se hicieron obras, gracias a lo que hicimos desde el gremio para visualizar, a veces es así", explicó Dubois. Aunque destacó que eso se logró resolver, remarcó que ahora "los aires acondicionados no andan" y en invierno "no funciona la calefacción".

"El público se bancó los 35°C que hizo en la temporada", expresó el titular del gremio y explicó que los problemas de infraestructura del edificio están asociados a que el Auditorium tiene mucha antigüedad, pero no un mantenimiento acorde a ello. Además, estando a solo metros del mar, requiere criterios que no son tenidos en cuenta.

Sin embargo, Dubois expresó que el Teatro Auditorium no es el único edificio público que enfrenta estas dificultades: "El Museo MAR tiene problemas de infraestructura y es un lugar que tiene 10 años de antigüedad. Nosotros entendemos la crisis económica del país y los recortes que hace Nación a la Provincia, pero hay cosas que son esenciales y no se puede dejar de invertir".