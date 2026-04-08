El reconocido director Juan José Campanella vuelve al teatro con una comedia romántica que propone reírse de uno mismo y valorar las segundas oportunidades, sin importar la edad. "Empieza con D, Siete Letras" se presentará en Mar del Plata en dos únicas funciones, el viernes 22 de mayo a las 20:30 y el sábado 23 a las 21:30, en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium.

El elenco está encabezado por Eduardo Blanco, acompañado por Victoria Almeida y Gastón Cocchiarale. La obra forma parte de la programación del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y ya tiene sus localidades disponibles en Plateanet y la boletería del teatro, ubicado en Bv. Marítimo 2280.

La trama sucede en la sala de espera de un consultorio dental, donde se cruzan dos personajes muy distintos: Miranda Delgado, una profesora de yoga en sus 30 años, extrovertida y con un humor ácido, y Luis Cavalli, un médico retirado de más de 60 años, viudo y en búsqueda de un nuevo sentido en su vida. A través de sus diálogos cargados de ironía y momentos emotivos, la obra explora la vulnerabilidad y la esperanza de reinventarse.

Según se explica, "Empieza con D, Siete Letras" es una comedia romántica con un marcado sabor argentino que combina el humor cotidiano con la ternura de quienes se animan a apostar por el amor nuevamente, incluso en un contexto tan inesperado como la sala de espera de un dentista.

Esta es la primera obra original de Campanella desde "El cuento de las Comadrejas" y busca ofrecer al público una experiencia que mezcla risas y reflexión sobre qué significa comenzar de nuevo y enfrentar la vida con optimismo y humor inteligente.