El imputado por homicidio que vendía cocaína en su arresto domiciliario se negó a declarar

El hombre que cumple prisión preventiva por el crimen de un joven en una fabrica abandonada y que fue detenido mientras vendía cocaína en la casa donde cumple arresto domiciliario se negó a declarar hace instantes en Tribunales y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Jonatan Sabal fue detenido junto a su hermana -que dio una versión exculpatoria- en una vivienda del barrio Juramento donde personal de la División Unidades Operativas Federal (DUOF) de la Policía Federal secuestró 200 gramos de cocaína, marihuana y celulares.

La fiscal Daniela Ledesma le pidió a la Justicia de Garantías que convierta la aprehensión de ambos hermanos en detención y envió todos los antecedentes al Tribunal Oral en lo Criminal N°3 para que se dicte la caducidad del arresto domiciliario.

Las tareas de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata permitieron establecer que el imputado utilizaba "centinelas” o “satélites” que advertían la presencia de desconocidos y alertaban a los responsables para interrumpir sus actividades ilícitas.

Sabal -de 27 años- está acusado como autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Francisco Carabajal (25) en una fabrica abandonada de Vértiz y Fleming el 30 de abril del año pasado.

Las tareas de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata permitieron establecer que el imputado utilizaba "centinelas” o “satélites”.

El crimen quedó registrado por varias cámaras de seguridad ubicadas en la zona y la secuencia completa dura un minuto y comienza cuando el auto detiene su marcha a las 00:18:50 y baja Jonatan Rubén Sabal (26). Lo hace cuando Carabajal llega a la trompa del rodado tras salir de la precaria construcción y allí comienzan a discutir.

El intercambio de palabras es breve, menos de diez segundos, en los que Sabal parece querer golpear a Carabajal y luego dispara. La víctima cae al piso y ante la llegada de otras personas que estaban en la fábrica, el autor del disparo toma el cuerpo para correrlo hacia el rodado.

Sabal no quiso declarar ante la fiscal Ledesma.

Las imágenes confirmaron las versiones que los testigos dieron en sus primeras declaraciones en cuanto al arribo del auto, la discusión entre la víctima y “El Jony” y el posterior traslado que el asesino y su acompañante hicieron hasta el hospital Bernardo Houssey. Si bien ambos fueron aprehendidos, horas después la Justicia de Garantías dispuso la libertad del sujeto que iba como acompañante.