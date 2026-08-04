Se vienen las primeras lluvias y ya rige un doble alerta amarillo en Mar del Plata

El miércoles volveremos a tener una madrugada y mañana atravesadas por la neblina.

Después de una jornada atravesada por la neblina y la baja visibilidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó las primeras precipitaciones para esta noche y el miércoles, y emitió un doble alerta amarillo para el jueves en Mar del Plata.

En principio, se espera que el martes se despida con lloviznas, 11° y viento norte que correrá a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h).

Pronostican lloviznas para la noche del martes en Mar del Plata.

Del mismo modo que comenzó el día lo hará el miércoles, ya que el organismo anunció neblina a la madrugada y la mañana, a la vez que anunció una máxima de 14° y mínima de 10°.

A pesar de que se prevé que la visibilidad mejore a partir de la tarde, el cielo permanecerá nublado y en la noche se registrarían nuevas lluvias.

El SMN emitió alertas para toda la provincia de Buenos Aires.

Por el lado del viento, iniciará la jornada desde el oeste a entre 13 y 22 km/h, continuará a la tarde a la misma intensidad pero proveniente del sudoeste y a la noche calmará, cambiando nuevamente de sector, al sudeste.

Además, el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para el jueves a la tarde y otro aviso del mismo caracter por viento a la tarde y noche.

Conforme a la advertencia, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, que podrán estar acompañadas por intensas ráfagas de hasta 90 km/h, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica frecuente.