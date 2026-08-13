Investigaban amenazas a un vecino y le secuestraron armas caseras y un kilo de cogollos de marihuana

Lo que comenzó con la denuncia de un hombre que fue amenazado en su casa con un arma y que escuchó varias detonaciones terminó con un allanamiento donde identificaron una pareja y secuestraron armas de fabricación casera, municiones y más de un kilo de cogollos de marihuana.

Hallaron más de un kilo de cogollos.

Fue personal de la comisaría decimoquinta el que tras el aval de la Justicia de Garantías allanó una vivienda en la calle Isla Joinille al 1000 donde identificaron al sospechoso de 22 años y una joven de 20 que lo acompañaba.

En el lugar secuestraron dos armas de fabricación casera, siete postas calibre 12/70, veintinueve municiones calibre .22 y más de un kilo de cogollos de cannabis sativa.

Tiene 22 años.

La Fiscalía dispuso la notificación de la formación de causa al joven por amenazas calificadas y tenencia ilegal de armas, además de una restricción de acercamiento hacia la víctima.

Ambos ocupantes fueron notificados también por tenencia ilegítima de estupefacientes, sin disponerse medidas restrictivas de libertad.