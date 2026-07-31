Violento asalto a un conocido matrimonio: lo metieron en la bañera y lo amenazaron para saber dónde guardaba la plata

Un violento asalto sufrió una conocida familia de la vecina localidad de Balcarce durante la madrugada de este viernes, cuando cuatro delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada, donde funciona una ferretería, redujeron al matrimonio propietario y, tras golpearlos y amenazarlos de muerte, escaparon con una importante suma de dinero y joyas.

Según replicaron medios locales, el hecho ocurrió alrededor de la medianoche, sobre avenida Kelly al 800, donde los delincuentes irrumpieron en la propiedad tras romper una puerta de vidrio.

Las víctimas fueron identificadas como Antonio Scioli de 72 años y Marta Reveruzzi, de 64, quienes vivieron momentos de extrema violencia.

Los asaltantes golpearon al matrimonio, los ataron y les exigieron que entregaran el dinero. Los sujetos llevaron al hombre hasta el baño, lo introdujeron dentro de la bañera y lo amenazaron para que revelara dónde guardaba la plata.

Tras amenazar a la mujer, los delincuentes finalmente se apoderaron de una suma importante de dinero, además de joyas y otros elementos de valor, para luego darse a la fuga.

El matrimonio fue trasladado en una una ambulancia a la guardia del Hospital Municipal "Dr. Felipe A. Fossati", donde recibieron atención médica.

Diario La Vanguardia catalogó el episodio como uno de los asaltos más violentos registrados en la ciudad en los últimos tiempos. Personal policial y judicial lleva adelante las tareas investigativas para establecer la identidad de los autores y reconstruir cómo se desarrolló el hecho.