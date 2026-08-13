Alerta por la situación de Ioma en Mar del Plata: reclaman soluciones urgentes por la falta de prestaciones

Fuerte reclamo contra Ioma en Mar del Plata: denuncian problemas para conseguir turnos, cirugías e internaciones

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó un nuevo reclamo ante el Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma) por las dificultades que atraviesan sus afiliados para acceder a prestaciones médicas en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires, con especial énfasis en Mar del Plata.

Desde el gremio recordaron que el 18 de septiembre de 2025 ya habían presentado una nota ante el organismo para solicitar información y una audiencia por los problemas prestacionales. Según señalaron, a casi un año de aquel pedido no recibieron respuesta y la situación "se ha agravado y extendido".

Denuncian que afiliados de IOMA deben pagar o viajar a otras ciudades para atenderse

La presentación, fechada el 12 de agosto, fue dirigida al presidente del Ioma, Homero Giles, y lleva las firmas de Rubén Rodolfo Neira, secretario general de la Seccional N.º 13, y Nahuel Lucas Neira, secretario gremial.

En el caso de Mar del Plata, la UEJN advirtió sobre dificultades para acceder a consultas, estudios, internaciones, cirugías y prestaciones de mediana y alta complejidad. También denunció una reducción de prestadores y la falta de alternativas que, según plantearon, lleva a afiliados a afrontar gastos particulares, recurrir al sistema público o trasladarse a otras localidades.

Mar del Plata, en el centro de un nuevo reclamo contra IOMA por la falta de prestaciones

El reclamo sostiene que los problemas no son episodios aislados y que afectan especialmente a trabajadores, jubilados y sus familias. Además, menciona dificultades para conseguir turnos, demoras en autorizaciones y reintegros, entrega de medicamentos, acceso a prótesis y cirugías, y problemas vinculados con tratamientos oncológicos, salud mental y discapacidad.

La organización también señaló situaciones similares en Tandil, Olavarría, Azul, La Plata y otros municipios bonaerenses, donde, según indicó, se registraron conflictos con prestadores, suspensiones temporales y demoras en distintas prestaciones.

El fuerte reclamo que vuelve a poner a IOMA bajo la lupa en Mar del Plata

Ante este escenario, el gremio exigió al Ioma un informe detallado sobre la situación de las prestaciones en los 135 municipios bonaerenses y pidió un relevamiento específico de Mar del Plata, incluyendo clínicas, sanatorios, centros médicos, profesionales, especialidades y capacidad para internaciones y prácticas de mediana y alta complejidad.

Además, solicitó que se establezcan medidas inmediatas y plazos concretos para garantizar la cobertura en Mar del Plata, junto con información sobre medicamentos, prótesis, cirugías, tratamientos oncológicos, salud mental y discapacidad.

Finalmente, la UEJN reclamó una audiencia urgente con las autoridades del Ioma para presentar los casos relevados y acordar mecanismos de solución, con especial atención a la situación de los afiliados del Departamento Judicial Mar del Plata. "La falta de respuestas no puede continuar", sostuvo el gremio en la presentación.