Padre de tres hijos y chofer de Uber: quién era el hombre asesinado en el barrio Regional

Se uhija formó parte de la movilización de este miércoles luego de un trágico fin de semana en la ciudad.

Cuatro días después del crimen de Alberto Rodríguez, su hija Evelyn participó de la masiva movilización para exigir seguridad en Mar del Plata, brindó detalles sobre en qué instancia se encuentra la investigación y se refirió a su padre.

En principio, la joven le contó a 0223 que por el momento "no se sabe nada al respecto" y "no encontraron el auto -un Chevrolet Corsa-, ni el documento ni el teléfono", y que además no había cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Evelyn habló con los medios y pidió justicia por su padre.

En el mismo sentido, aclaró que no recibió noticias de la fiscalía y adelantó que este jueves se presentará para conocer novedades en la investigación. "Estoy en la nada misma", remarcó.

Además, la hija de la víctima sostuvo que pasó "días de duelo" y que durante la movilización fue contactada por representantes del Ministerio de Seguridad, quienes le explicaron que serán "los intermediarios en seguir la causa", comunicarle los avances y "verificar si las cosas se están haciendo bien".

En cuanto a su padre, de 67 años, detalló que tenía tres hijos y lo describió como una persona "poco sociable", por lo que ella es su familiar "más directa", además de las hermanas y cuñadas, aunque son "personas mayores" que no se encuentran en condiciones de "estar moviéndose y sufriendo".

Por último, expresó que las autoridades no le brindaron afirmaciones sobre el estado de la investigación y recordó que "se tardó un montón" y fue "un proceso muy largo" hasta que le confirmaron que el cadaver hallado era su padre.

Rodríguez salió temprano a trabajar como conductor de aplicación y no regresó.

Crimen de Alberto

El hallazgo del cuerpo se produjo el sábado a la mañana en la zona de Quintana y Remedios de Escalada, y la autopsia confirmó que fue baleado en la pierna izquierda y golpeado en el rostro, por lo que el deceso se produjo debido a un shock hipovolémico tras la lesión vascular que sufrió por el pasaje de proyectil.