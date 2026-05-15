Repararon el memorial en honor a los tripulantes del ARA San Juan: "Presentes, ahora y siempre"

El impulsor del homenaje a los tripulantes del ARA San Juan mostró el proceso de restauración.

El memorial en honor a los tripulantes del ARA San Juan, el submarino que desapareció con sus 44 tripulantes en aguas del Atlántico Sur, sufrió una rotura el pasado 4 de mayo. Aunque no se registraron "indicios de mala intención", el ex comandante del buque Guillermo Tibaldi e impulsor del homenaje confirmó que ya lograron restaurarlo.

"No se registraron indicios de mala intención", indicó el ex comandante del buque Guillermo Tibaldi.

"Ese memorial lo doné a la Municipalidad y lamentablemente lo vandalizaron con una barreta", había precisado a 0223 Tibaldi y confirmó que ya estaba en comunicación con la empresa que lo fabricó para trabajar en su reparación. Ahora, a través de las redes sociales, el ex comandante del buque compartió un video que muestra cómo fue el proceso de restauración.



"Con la espectacular predisposición y el profesionalismo de la empresa constructora Marceillac y el apoyo logístico de la Base Naval y la Fuerza de Submarinos, se realizó la reparación y mantenimiento general", expresó Tibaldi en Instagram y sintetizó: "Hoy quiero compartirles este video donde se ve el trabajo realizado".

El homenaje a los tripulantes del ARA San Juan

El homenaje a los 44 tripulantes del submarino desaparecido el 15 de noviembre de 2017 está montado en la plazoleta frente a la Base Naval. Fue inaugurado en el 2021, pero ideado tiempo atrás.

Tibaldi impulsó la creación de este homenaje tras completar una caminata que unió el muelle del submarino en Mar del Plata con la cumbre del Aconcagua, llevando una bandera con los nombres de sus 44 compañeros. Mediante el aporte voluntario de vecinos, instituciones y empresas de la ciudad, el memorial que imaginó se hizo realidad.

El homenaje a los 44 tripulantes del submarino desaparecido el 15 de noviembre de 2017 fue inaugurado en el 2021.

"Destaco el acompañamiento de muchos medios periodísticos que se hicieron eco, y de personas civiles y militares en general que me llamaron para ofrecer su apoyo. Decir y hacer. Fueron Kilómetros y homenaje. 44 camaradas héroes: presentes, ahora y siempre", cerró el ex comandante al mostrar el homenaje restaurado.