Un choque por alcance desató un violento vuelco en ruta 2: seis personas resultaron heridas

Uno de los autos involucrados en el grave siniestro acontecido en ruta 2.

Seis personas fueron trasladadas al hospital San Roque de Dolores luego de protagonizar un siniestro vial este fin de semana registrado sobre la ruta 2, a la altura del kilómetro 201, en los carriles de circulación en sentido a Mar del Plata.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades intervinientes en el hecho, el siniestro se produjo cuando un Volkswagen Polo impactó por alcance contra la parte trasera de otro Volkswagen, modelo Suran, que circulaba en el mismo sentido.

Uno de los vehículos siniestrados junto a la ruta 2.

Como consecuencia de la colisión, ambos vehículos despistaron. El Volkswagen Polo terminó sobre el cantero central de la autovía, mientras que el Volkswagen Suran finalizó sobre la banquina derecha tras sufrir un vuelco.

En el lugar trabajó personal médico, que asistió a los ocupantes de ambos rodados. Posteriormente, los seis involucrados fueron trasladados en ambulancias al hospital de Dolores para la realización de estudios y una evaluación más exhaustiva de su estado de salud. Entre ellos había dos menores de edad.

En el lugar trabajó persona de la policía vial, de los bomberos y de la empresa concesionaria de ruta 2.

Las actuaciones quedaron a cargo del destacamento vial de la policía bonaerense en Dolores, mientras se aguarda una ampliación oficial sobre la evolución de las personas heridas y las circunstancias que originaron el siniestro.