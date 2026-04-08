El espectacular video de la 2014 de San Isidro imitando a la Selección
Los chicos se prestaron junto a los profes y armaron un spot similar al de los jugadores argentinos jugando al truco, con guiños al Mundial 2026.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La rompieron. "La Gloriosa", el equipo 2014 de San Isidro de Mar del Plata, no sólo sabe jugar al fútbol, sino que son grandes actores. Los chicos dejaron la vergüenza atrás y jugaron y se divirtieron actuando, para imitar el spot que realizaron varios integrantes de la Selección Argentina junto a Adidas.
A fines del 2025, para presentar una nueva camiseta, con Lionel Messi a la cabeza, los futbolista de la Scaloneta realizaron un gran video en el que jugaban al truco y hacían algunos guiños de cara al mundial que se viene.
Durante un viaje a Ayacucho, para disputar un torneo de fútbol infantil, la 2014 de San Isidro se puso como objetivo emular aquel spot y le quedó una pieza maravillosa, con los chicos como protonistas y una excelente edición de @gordeo.
Se viene el Mundial 2026 y todos somos Argentina.
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