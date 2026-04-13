Piedrazos a un micro de fútbol infantil: cómo está Gael y cuál sería el insólito motivo del brutal ataque

La madre de Gael, el nene de 6 años que sufrió severos daños en un ojo producto de una brutal agresión a un micro de fútbol infantil en Miramar, dio detalles sobre su preocupante estado de salud y cuál sería el motivo del ataque.

El hecho ocurrió en la tarde del sábado, cuando los jugadores de fútbol infantil de Juventud Unida de Otamendi salían de la villa deportiva del Club Atlético Miramar, luego de haber disputado una nueva fecha del campeonato.

A los pocos metros el colectivo sufrió una emboscada a piedrazos por parte de una grupo de adolescentes: una de las ventanillas explotó y los vidrios causaron graves daños en el ojo de Gael, por lo que tuvo que ser derivado al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de Mar del Plata y luego intervenido quirúrgicamente de urgencia.

“El pronóstico es reservado”

Este lunes desde la puerta del nosocomio, Guillermina, su mamá, contó a 0223 que su pequeño fue operado este domingo en uno de sus ojos durante una hora y media y hasta el momento el parte de salud es con “pronóstico reservado” y preocupa los posibles daños en su vista.

“Mi hijo tuvo un corte grande e ingresó vidrio por atrás del cristalino. Hoy el pronóstico nos dicen que es reservado, porque los médicos no nos aseguran de cómo él vaya a reaccionar ahora, cuando pueda abrir el ojo. Tenemos que esperar. Está con antibióticos todo el tiempo, con gotas en los ojos cada dos horas”, detalló.

Guillermina, mamá de Gael, contó a 0223 cómo fue el brutal ataque.

Por otra parte, la mujer recordó que tras la embocada a piedrazos, resultó herido otro chico de la séptima división, pero afortunadamente luego fue dado de alta en el hospital de Miramar. Gael fue el único que tuvo que ser trasladado de urgencia a nuestra ciudad.

“Le salía sangre del ojito”

Guillermina sostuvo que en el momento del sorpresivo ataque a piedrazos, llamaron al 911 y apareció la policía. “Yo estaba con mi hijo en brazos desmayado, con el ojo que le salía sangre. Mientras nosotros asistíamos a los nuestros, estos chicos seguían tirando piedras. Sabemos que están identificados. Son menores de edad y son todos integrantes de clubes de Miramar y de la liga que compartimos todos”, lamentó.

Trueques, heridos por puñaladas y otra emboscada: el antecedente violento

Ante la consulta periodística, Guillermina contó que en las últimas horas se enteró que la emboscada al micro podría haberse originado por una disputa en redes sociales. “A una mamá de otro nene adolescente que juega en sexta, me dijo que hay un grupo de WhatsApp en el que hacían trueques de ropa y que hubo una disconformidad, tanto de Otamendi como de Miramar. Y se llegó a la agresión. Ni ir más lejos, en la Fiesta de la Papa, hubo agresiones físicas, tanto de los chicos de Otamendi como de Miramar. En Otamendi terminó un chico apuñalado y en Miramar terminó otro chico con un golpe en la cabeza. No pasó a mayores. Pero fue a 10 días para que comience el torneo de la Liga”, recordó.

Asimismo, la mamá de Gael mencionó que el sábado 4 de abril, hace una semana, tuvieron que salir del Club Atlético Sud América, de Miramar, escoltados por la policía. “Terminó el partido y cuando íbamos a salir, apareció un grupo 20 chicos. Nos quejamos pero nos dijeron que no eran de su club. Pero minutos después, a mitad de camino, recibimos dos piedrazos. Por suerte no pasó a mayores ese día. Pero este sábado pasó”, concluyó.