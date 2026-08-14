Fin de semana largo: el Municipio informó cómo funcionarán las guardias de los principales servicios

La Municipalidad informa el funcionamiento de las guardias durante el fin de semana largo, con motivo del feriado por la conmemoración este lunes del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Los Centros de Salud que permanecerán abiertos son: Ameghino (Luro 10.052), Batán (Calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226, kilómetro 17), Playa Serena (Calle 11 número 360, entre 8 y 10) y Oñativia (José Hernández 475). Habrá demanda espontánea del Centro de Salud Alto Camet (Cura Brochero 7100) de 8 a 20.

Ante cualquier emergencia médica, llamar al SAME al 107 las 24 horas y al 109, la línea gratuita de Salud Mental.

Por su parte, el Cementerio Parque abrirá sus portones de 7 a 17.30, mientras que la atención al público en la Administración será de 7.30 a 12. El ingreso de servicios fúnebres de inhumación a nicho, bóveda y panteón se realizará de 9 a 12.

Durante el feriado del 17 de agosto , en el Cementerio La Loma, el horario de la Administración será de 8 a 17.30. En tanto, la Introducción a Depósito será de 9 a 12.30. En cuanto a la apertura y cierre de portones, el ingreso principal de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen permanecerá abierto de 8 a 17:30 mientras que el de Paso y Bernardo de Irigoyen lo hará de 8 a 13.

Recolección, Seguridad y otros servicios

Además, se comunica que la recolección de residuos domiciliarios será normal.

En cuanto a la Secretaría de Seguridad, se trabajará con guardias mínimas y de urgencias a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, Tránsito y la línea 103 de Defensa Civil. En caso de emergencias, los vecinos pueden comunicarse al 911.

Desde el área de Desarrollo Social se informó que el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas mediante la línea 102.

Para casos de violencia de género se encuentra habilitada la línea 144, y ante emergencias se deberá llamar al 911. Para la asistencia a personas en situación de calle, los vecinos pueden comunicarse a través de la opción 5 del 147, al Parador Las Américas (Las Américas 4650443) o por WhatsApp al 2235209122. También está disponible el WhatsApp de la Dirección de Asistencia a las Víctimas, 2235902945.

En Obras Sanitarias se mantendrán las guardias operativas por los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales. Para consultas están habilitados el WhatsApp 223 6948900, la línea telefónica 0810 666 2424 y el sitio web www.osmgp.gov.ar

Para más información sobre los servicios municipales, se puede ingresar a www.mardelplata.gob.ar