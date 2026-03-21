Residuos, salud y seguridad: qué pasará con los servicios municipales el finde largo

En el marco del feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora este martes 24 de marzo, desde la Municipalidad de General Pueyrredon informaron el funcionamiento de las guardias durante el fin de semana largo.

En materia de salud, los Centros de Salud que permanecerán abiertos durante el lunes 23 y martes 24 de marzo son: Ameghino (Luro 10.052), Batán (Calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226, kilómetro 17), Playa Serena (Calle 11 número 360, entre 8 y 10) y Oñativia (José Hernández 475).

Además, el Centro de Salud 1 (Colón y Salta) el lunes 23 permanecerá cerrado y brindará servicio el martes 24 de febrero de 8 a 13.

El SAME prestará servicio ante emergencias durante las 24 horas a través del 107 y la línea gratuita 109 estará disponible para atención en salud mental.

El Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) confirmó que la recolección domiciliaria se realizará con normalidad durante todo el fin de semana largo.

Durante la jornada, el Cementerio Parque tendrá apertura y cierre de portones de 7 a 17.30, mientras que la atención al público en la Administración será de 7.30 a 12. El ingreso de servicios fúnebres para sepultura, nicho y bóveda se realizará de 9 a 12.

Mientras que en el Cementerio Loma, la atención administrativa será de 8 a 17.30 y la introducción a depósito temporario será de 9 a 12.30. El portón principal de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen estará abierto de 8 a 17.30 y el acceso por Juan J. Paso y Bernardo de Irigoyen de 8 a 13.

En cuanto a la Secretaría de Seguridad, se trabajará con guardias mínimas y de urgencias a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, Tránsito y la línea 103 de Defensa Civil.

En caso de emergencias, los vecinos pueden comunicarse al 911. Además, el servicio de seguridad en playas funcionará con normalidad de 8 a 19.30 hasta el domingo y de 8 a 19 a partir del lunes.

Desde el área de Desarrollo Social se informó que el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas mediante la línea 102. Para casos de violencia de género se encuentra habilitada la línea 144, y ante emergencias se deberá llamar al 911. Para la asistencia a personas en situación de calle, los vecinos pueden comunicarse a través de la opción 5 del 147, al Parador Las Américas (Las Américas 4650443) o por WhatsApp al 2235209122. También está disponible el WhatsApp de la Dirección de Asistencia a las Víctimas, 2235902945.

En Obras Sanitarias se mantendrán las guardias operativas por los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales.

Para consultas están habilitados el WhatsApp 223 6948900, la línea telefónica 0810 666 2424 y el sitio web www.osmgp.gov.ar. Para más información sobre los servicios municipales, se puede ingresar a www.mardelplata.gob.ar.