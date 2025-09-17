Por los pronósticos del clima, no descartan suspender la Caravana de la Primavera

La 65° edición de la Caravana de la Primavera está programada para el 21 de septiembre pero la realización del evento podría cambiar de fecha si con el correr de los días se mantiene el adverso pronóstico del tiempo.

La tradicional bicicleteada organizada por el Pequeño Mundo de la Obra Don Orione está prevista para este domingo a las 8 de la mañana, pero los informes del clima prevén bajas temperaturas y lluvias.

“Aún no está definido y el Municipio está monitoreando el tiempo. Probablemente se postergue pero la decisión, con suerte, se toma el sábado a la mañana”, señalaron a 0223 desde la organización.

Este año la Caravana de la Primavera recorrerá las calles de Mar del Plata bajo el lema, “Hagan lío para un mundo mejor”, en homenaje a una de las frases más célebres del Papa Francisco.