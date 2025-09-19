Por el mal clima, suspenden la Caravana de la Primavera: cuándo se realizará

Rige un alerta amarillo para el domingo en Mar del Plata.

La tradicional Caravana de la Primavera que organiza el Oratorio Juvenil Pequeño Mundo fue postergada debido a cuestiones climáticas y finalmente se realizará el domingo 5 de octubre.

Desde la organización informaron que todos los solapines adquiridos previamente mantendrán su validez. En tanto, la inscripción permanecerá cerrada durante una semana y volverá a habilitarse el 29 de septiembre, de lunes a viernes en el horario de 10 a 19.

Vale remarcar que rige un doble alerta (naranja y amarillo) para este sábado y, según el pronóstico extendido brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anuncia un alerta amarillo por fuertes vientos para el domingo.

Según el organismo, el domingo la ciudad se verá afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 45 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.