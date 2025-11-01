Ahora sí: con pronóstico del tiempo favorable, se viene la 65° edición de la Caravana de la Primavera

La tradicional Caravana de la Primavera será este domingo 2 de noviembre. Foto archivo.

Bajo el lema “Hagan lío por un mundo mejor”, este domingo 2 de noviembre se realizará la 65° edición de la Caravana de la Primavera, donde cientos de ciclistas recorrerán con un mensaje de paz y esperanza, las calles de Mar del Plata.

Tras dos postergaciones por mal clima, la tradicional bicicleteada, organizada por el Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, concentrará desde las 8 en Matheu y Jujuy, donde comenzará el recorrido que unirá distintos puntos de la ciudad.

La caravana avanzará por Matheu, Av. Independencia, Av. Juan B. Justo y Av. de los Trabajadores hasta el Centro Scout Mar del Plata, donde se realizará una pausa parada para descansar y reponer energías.

El regreso será por la costa hasta Av. Luro, finalizando en el Monumento al General San Martín cerca de las 16:30, donde se llevará a cabo el acto de clausura.

Desde Pequeño Mundo explicaron que el lema de este año busca “reafirmar las ideas del Papa Francisco, honrando su testimonio y su llamado a ser protagonistas del cambio, saliendo al encuentro del otro y construyendo un mundo mejor”.

La inscripción, que había vuelto a abrirse esta semana, se mantendrá disponible hasta este sábado 1 de noviembre a las 19hs, en Matheu 3349. El solapín tiene un valor de $3000 e incluye beneficios como participación en el sorteo de una bicicleta, vaso de gaseosa, helado, micros de apoyo, camión “Pinchazo” para transportar bicicletas y asistencia médica durante todo el recorrido.

Cabe aclarar que la inscripción no es obligatoria, pero representa un aporte a la organización y da acceso a estos beneficios. Los solapines ya adquiridos para las fechas reprogramadas mantienen su validez.

Este año, además, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto que declara a la Caravana de la Primavera Patrimonio Cultural Intangible de Mar del Plata, en reconocimiento a sus 65 años de historia y al trabajo del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, perteneciente a la Obra Don Orione.