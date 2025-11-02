Buscate en la Caravana de la Primavera: las mejores fotos y videos del tradicional evento marplatense

La 65° Caravana de la Primavera recorrió diferentes puntos de la ciudad y realzó el poder juvenil, haciéndole honor al lema propuesto para la edición de este año: "Hagan lío por un mundo mejor".

La convocatoria de miles de chicos con sus familias comenzó a las 8 en Matheu y Jujuy, avanzó por la Avenida Independencia, tomó Juan B. Justo y desembocó en la Avenida de los Trabajadores. En horas del mediodía tendrán un descanso, repondrán energías con un almuerzo y volverán por Luro para cerrar en el Monumento San Martín a las 16.30.

Desde Pequeño Mundo explicaron que el lema en esta edición busca “reafirmar las ideas del Papa Francisco, honrando su testimonio y su llamado a ser protagonistas del cambio, saliendo al encuentro del otro y construyendo un mundo mejor”.

Los marplatenses gozaron a pleno de la actividad física, solidaria y familiar. El día acompañó y el domingo vibra uniendo diferentes puntos de la ciudad con la tradicional Caravana de la Primavera.