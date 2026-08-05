Identificaron al jubilado que murió tras caer desde un edificio

El hombre de 77 años murió al caer del edificio.

El hombre que murió este lunes por la tarde tras caer desde un edificio ubicado sobre la avenida Luro, en Mar del Plata, fue identificado en las últimas horas por las autoridades judiciales.

Quién era el hombre que murió tras caer desde un edificio sobre la avenida Luro

Se trataba de Arturo Ezquerro, de 77 años, cuya identidad fue incorporada al expediente que instruye la fiscalía interviniente mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El episodio se registró durante la tarde del lunes en un edificio emplazado sobre la avenida Luro entre Córdoba y San Luis, donde un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona gravemente herida en la vía pública.

Al lugar acudieron efectivos policiales y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), cuyos profesionales constataron el fallecimiento del hombre.

La causa continúa bajo investigación y se realizan las actuaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el hecho.