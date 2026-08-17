“Todo berreta”: el restaurante marplatense que le ofreció “japaleta” a Moria y desató la furia de la One

El fin de semana se estrenó “Moria”, la biopic de Moria Casán y desde entonces, la diva, de 80 años, volvió a ser tendencia en redes sociales. La producción muestra varias etapas de la vida de la “lengua karateca” vinculadas a Mar del Plata, entre ellas la histórica playa franca, las temporadas con el teatro de revistas, el viaje que compartió con su hija Sofia cuando esta protagonizó “Yo chancho glamoroso” con Fernando Peña y una escena que quedó grabada en el inconsciente popular: la pelea con la propietaria del restaurante “La reina”, que le ofreció a la diva “sidra caliente y sandwichs de japaleta”

En la serie, la escena transcurre tras el debut de Sofía Gala en el recordado teatro bar “La subasta” junto a Fernando Peña. Pero en realidad, la pelea que dio origen al histórico “todo berreta” transcurrió en noviembre de 2011.

El viernes 25 de noviembre Moria estrenó en Mar del Plata “La revista de Buenos Aires”, obra con la que hizo temporada en la ciudad durante el verano de 2011-2012. Luego del estreno, fue a cenar con parte de su elenco a un restó de Rodríguez Peña y Güemes. Allí debían comer y hacer notas con la prensa, pero la diva se enojó por la mala atención en el lugar.

"Cómo se puede ser tan berreta”, arrancó el móvil Moria Casán y siguió con frases que quedaron en la memoria de toda una generación. “La gente que recibe a los artistas tiene que entender que una vez que termina la función tenemos hambre y no queremos estar hablando adelante de un banner”

“Lo único que quería la dueña que es una loca era el banner. Cuando llegamos había unos sandwichitos cuadraditos inmundos que no eran de jamón, era japaleta. Todo berreta, todo berreta. ¿Cómo nos van a dar harina después de una función? ¿Sos una vaca?”, cuestionaba la lengua karateka.

En la misma línea siguió: “La dueña una loca, vino con una corona y dije ¿Qué es esto? Salí ridícula, avara. Mi amiga zeta pidió una copa de champagne para brindar y le trajeron una copa que no era champagne, era sidra caliente”.

“Yo del rancho al cielo, no tengo problema, pero en un rancho comes divino, la gente te agasaja. Esta era un mamarracho, una loca maleducada sin clase”, dijo al tiempo que recalcó que cuando llegó la cuenta le cobraron una fortuna por algo “que no valía 100 pesos”.

Por otra parte, la dueña del local, llamada Analía, dio su versión de los hechos: "Nosotros trabajamos desde hace un año con elencos. Muchos elencos han pasado por nuestro otro local. Es la primera vez que sucede algo así”.

Y aclaró que cómo era el arreglo del canje: le daban una cena para 100 personas sin cargo, si en las notas con la prensa se promocionaba el restaurante. Pero, según Analía, los problemas comenzaron porque hubo una desorganización con los medios y cuando se inició la cena, Moria no quiso levantarse para ir de la mesa para ir al sillón de las notas y no dio el nombre del local. "Nosotros hicimos una importante inversión para esa cena", finalizó la dueña.