Acondicionaron los espacios que recuerdan a San Martín en Mar del Plata

Este 17 de agosto se conmemora el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, por eso el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) planificó y ejecutó una serie de acciones para la puesta en valor de tres espacios emblemáticos de la ciudad que llevan su nombre.

En este marco, a través de sus distintas dependencias, el Emsur implementó un cronograma de intervenciones destinado a mejorar las condiciones de estos espacios públicos, de gran concurrencia de vecinos y turistas.

Monumento a San Martín

En la rotonda donde se emplaza el monumento realizado por el escultor Luis Perlotti, que representa al Libertador vestido de civil y de pie, ubicada en la intersección de las avenidas Luro y Mitre, se llevaron adelante diversas acciones de mantenimiento y conservación.







Entre ellas, se realizó la pintura del cantero central y los cordones, el armado de canteros con buxus en el sector central y dietes en los alrededores del monumento, junto con la colocación de un vallado para su preservación. Además, se repararon las veredas de todo el perímetro y se efectuó el arenado del basamento de piedra, con el objetivo de contribuir a su limpieza y conservación.

Plaza San Martín

En la plaza homónima, cuyo nombre original fue Plaza América y que integra, junto con las plazas Colón y España, uno de los primeros espacios públicos de la ciudad, se realizó un reacondicionamiento integral del área parquizada y de la infraestructura urbana.

forestación sectorizada con tecomas y la colocación de dietes y plantines florales provenientes del Vivero Municipal

pintura y puesta en valor de la fuente

A las tareas habituales de limpieza, corte de pasto, demarcación de caminos y armado del tradicional calendario frente a la Catedral, se sumó un diseño paisajístico que contempló unaen el sector de la fuente y en los alrededores del calendario. También se repararon y pintaron los canteros de la plaza.En este marco, se realizaron además trabajos deubicada en la intersección de la Peatonal San Martín y San Luis, que incluyeron la refuncionalización de sus géiseres.

Parque San Martín

En el tercer espacio intervenido, distintas cuadrillas del ente municipal sumaron sus esfuerzos al equipo de placeros encargado de su mantenimiento integral. En el lugar se realizaron trabajos de pintura del mástil de la bandera y restauración de muretes, nivelación de la escalera central, pintura de bancos y marcos fotográficos, y pintura de rejas y portón.

se demarcaron caminos y se enmarcaron las escalinatas con distintas especies vegetales.

Asimismo, se puso nuevamente en funcionamiento la cascada central y se acondicionó todo el sector. En cuanto al diseño paisajístico, se armaron canteros con herbáceas y plantines de estación,