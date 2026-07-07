Locura por la Selección: las mejores imágenes de los festejos en Mar del Plata
Después del ansiado pitazo final que decretó el pasaje a cuartos de final, los hinchas salieron disparados para reunirse y celebrar en el Monumento al General San Martín.
7 de Julio de 2026 17:40
Por Redacción 0223
PARA 0223
Quienes no bajaron a la calle, colgaron las banderas en el balcón y celebraron desde las alturas.
Messi, siempre aparece Messi para salvarle las papas a Argentina.
En moto, auto, bicicleta, colectivo y otras a pie, las personas se dirigieron hacia el centro marplatense para festejar.
Miles de banderas con los colores más lindos del mundo tiñieron las calles de la ciudad.
Luego del sufrimiento y el posterio desahogo, llegó la hora de disfrutar y celebrar.
Miles de marplatenses se acercaron a Luro y Mitre para festejar la agónica victoria sobre Egipto.
Con tres banderas argentinas y un gorro, dos marplatenses salieron a recorrer la ciudad en moto.
El tren se te puede pasar, pero el colectivo levantó a todos hasta el epicentro de los festejos.
Algunos pedalearon hasta el monumento y se mantuvieron hidratados.
Las banderas argentinas flamearon desde los vehículos en una hermosa tarde marplatense.
Las bubuselas también formaron parte de la celebración y se acoplaron a los bocinazos.
Como sea: un numeroso grupo se subió a la caja de un camión para disfrutar del desahogo tras el pasaje a cuartos de final.
Banderas, camisetas, bocinazos y descontrol por el logro de la Selección Argentina.
Los marplatenses colmaron las calles para festejar el sufrido triunfo contra Egipto.
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