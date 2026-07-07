Locura por la Selección: las mejores imágenes de los festejos en Mar del Plata

Algunos pedalearon hasta el monumento y se mantuvieron hidratados.

Quienes no bajaron a la calle, colgaron las banderas en el balcón y celebraron desde las alturas.

Messi, siempre aparece Messi para salvarle las papas a Argentina.

En moto, auto, bicicleta, colectivo y otras a pie, las personas se dirigieron hacia el centro marplatense para festejar.

Miles de banderas con los colores más lindos del mundo tiñieron las calles de la ciudad.

Luego del sufrimiento y el posterio desahogo, llegó la hora de disfrutar y celebrar.

Miles de marplatenses se acercaron a Luro y Mitre para festejar la agónica victoria sobre Egipto.

Con tres banderas argentinas y un gorro, dos marplatenses salieron a recorrer la ciudad en moto.

El tren se te puede pasar, pero el colectivo levantó a todos hasta el epicentro de los festejos.

Algunos pedalearon hasta el monumento y se mantuvieron hidratados.

Las banderas argentinas flamearon desde los vehículos en una hermosa tarde marplatense.

Las bubuselas también formaron parte de la celebración y se acoplaron a los bocinazos.

Como sea: un numeroso grupo se subió a la caja de un camión para disfrutar del desahogo tras el pasaje a cuartos de final.

Banderas, camisetas, bocinazos y descontrol por el logro de la Selección Argentina.