Neme: “Que este día nos sirva para traer el legado del General San Martín y hacerlo propio”

El Municipio de General Pueyrredon -con la presencia del intendente Agustín Neme- llevó a cabo este lunes el acto oficial en conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del General José de San Martín. La ceremonia tuvo lugar en el Parque San Martín, donde se reunieron autoridades locales y público en general.

“Hablar de San Martín es hablar de convicción, trabajo, sueño, estrategia y de poner el cuerpo. Por eso quiero que hoy no sea el recuerdo de una fecha de del calendario. Quiero que sea la posibilidad de todos nosotros, de todos los marplatenses, de todos los argentinos, de poder traer este legado al presente y hacerlo propio”, señaló Neme en el inicio de su alocución.

Agustín Neme no tomó contacto con la prensa. Foto: MGP.

“En una época donde la vieja política se queda en discursos de café -en ese egoísmo que tanto caracteriza a ese sector- yo los invito a que podamos dar vuelta a esa página. Pero no recordar esto solo como un año de calendario, tenerlo todos los días con nosotros. San Martín nos pedía, con su ejemplo, con su legado, que trabajemos por el que tenemos al lado, que nos esforcemos porque, por aquel que se esfuerza, el que se levanta todas las mañanas a trabajar, el que estudia, el que quiere crecer por aquellas personas que todos los días están buscando nuevas oportunidades, pero que no se quejan, que no se quedan en la queja, que la pelean. Eso es lo que nos identifica como marplatenses y como argentinos”, agregó el Intendente.

“Estemos codo a codo. Nada es gratis. Eso es lo que yo les pido, eso es lo que yo vengo a proponerles cada uno de los días de nuestras vidas. La libertad de nuestra ciudad, de nuestro país, se pelea. Se trabaja por ella siendo personas amables, siendo comprometidos, esforzándonos todos los días con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, y -principalmente- dejando de lado aquellas prácticas que, lamentablemente, tanto daño le hicieron a nuestro país. Porque hay nuevas generaciones, hay gente que piensa distinto, y creo que ese pensamiento, pero principalmente ese accionar de todos los días, es lo que San Martín nos ha dejado en su legado”, remarcó.

Acto oficial en homenaje al Libertador. Foto: MGP.

“Yo les propongo eso, yo quiero eso para mi ciudad y para mi país. Y que lo principal -y es lo que a mí me enseñaron mis abuelos y mis padres- es ser buenas personas. Yo los invito a eso y a trabajar todos los días por nuestra hermosa ciudad y nuestro hermoso país”, concluyó el Jefe Comunal.

Previamente a las palabras de Neme, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, se colocaron ofrendas florales al pie del monumento y se realizó un minuto de silencio. La banda militar ejecutó la cueca “Los 60 Granaderos”. Además, participaron las compañías “Tango Furia” (dirigida por el bailarín y coreógrafo Emanuel Marín) y la agrupación de malambo formada en Batán “Auquinco” (dirigida por Gisel Vilugron). La tradicional “Marcha de San Lorenzo” fue la elegida para finalizar la ceremonia.