Robos, piedrazos y disturbios en la avenida Juan B. Justo: un grupo cortó la calle y atacó a vecinos y automovilistas

Durante la tarde de este lunes, en el barrio Las Américas, se vivieron momentos de alta tensión cuando un grupo de personas comenzó a cortar la calle, arrojar piedras contra los autos y agredir a personas que pasaban por el lugar. Además, varios vecinos alertaron sobre robos y aseguraron que algunas personas mayores resultaron heridas.





Algunos colectivos debieron modificar su recorrido debido a la magnitud de los disturbios.

alrededor de las 17, aproximadamente a la altura de Juan B. Justo y Etchegaray,

piedras y patear los autos que circulaban por la zona

varios vecinos enviaron sus videos a la redacción de 0223

se intensificó, al punto de que le robaron la bicicleta a un chico que pasaba por el lugar

resultaron heridas.

El hecho ocurriócuando un grupo de personas comenzó a arrojar, además de agredir a quienes pasaban caminando. Por el hecho,y señalaron que la situacióny algunas personas mayores

Según los testimonios aportados, los vecinos llamaron a la Policía y solo pudieron divisar un patrullero en la esquina, que terminó retirándose del lugar. “La Policía no hizo nada, una vergüenza”, comentaron algunos de los vecinos.



