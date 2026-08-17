Robos, piedrazos y disturbios en la avenida Juan B. Justo: un grupo cortó la calle y atacó a vecinos y automovilistas
Los hechos se registraron en la zona de Juan B. Justo al 7200. Vecinos alertaron sobre robos, personas heridas y caos en las inmediaciones. Además, reclamaron que la Policía se encontraba en la cuadra y “no hizo nada”.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Durante la tarde de este lunes, en el barrio Las Américas, se vivieron momentos de alta tensión cuando un grupo de personas comenzó a cortar la calle, arrojar piedras contra los autos y agredir a personas que pasaban por el lugar. Además, varios vecinos alertaron sobre robos y aseguraron que algunas personas mayores resultaron heridas.
El hecho ocurrió alrededor de las 17, aproximadamente a la altura de Juan B. Justo y Etchegaray, cuando un grupo de personas comenzó a arrojar piedras y patear los autos que circulaban por la zona, además de agredir a quienes pasaban caminando. Por el hecho, varios vecinos enviaron sus videos a la redacción de 0223 y señalaron que la situación se intensificó, al punto de que le robaron la bicicleta a un chico que pasaba por el lugar y algunas personas mayores resultaron heridas.
Según los testimonios aportados, los vecinos llamaron a la Policía y solo pudieron divisar un patrullero en la esquina, que terminó retirándose del lugar. “La Policía no hizo nada, una vergüenza”, comentaron algunos de los vecinos.
Algunos testimonios vincularon el hecho con la muerte del adolescente de 16 años, asesinado por un comerciante en la zona de Champagnat y Saavedra el domingo pasado, luego de que este y otros jóvenes intentarán robarle en la camioneta al acusado. Pese a estas versiones, la información oficial no vincula directamente los disturbios con el caso.
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