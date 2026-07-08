Caos en los festejos: son 9 los detenidos por disturbios tras el triunfo de la Selección

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final tuvo en Mar del Plata un gran festejo pero también una polémica, luego de que un pequeño grupo generara disturbios y desmanes, que terminaron con piedrazos y un enfrentamiento policial.

Entre los hechos registrados, en la intersección de San Luis y 9 de Julio, un grupo de personas protagonizó incidentes durante los festejos, arrojando elementos contundentes que provocaron la rotura del ventilete de un móvil policial del GAD. En ese contexto fue aprehendido un hombre de 24 años.

Los festejos se desarrollaron en el Monumento a San Martín.

Asimismo, en distintos sectores del microcentro y la zona costera, otras personas fueron demoradas tras generar disturbios en la vía pública, incitar a enfrentamientos, encontrarse en estado de ebriedad o resistirse a la identificación policial, adoptando actitudes agresivas y desobedeciendo las órdenes impartidas por los efectivos intervinientes, según informaron fuentes policiales.

Al menos 9 personas terminaron aprehendidas.

Esto se dio en el marco de un operativo especial de prevención y seguridad montado durante los festejos, en el que personal de distintas dependencias policiales llevó adelante múltiples intervenciones en el casco urbano de Mar del Plata, que culminaron con la aprehensión de nueve personas por infracción al Decreto Ley 8031/73.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), Comisaría Primera, Comisaría Segunda, Subcomisaría Casino, Grupo Táctico Operativo (GTO) y personal afectado a servicios POLAD y FBA, quienes actuaron ante distintos episodios de alteración del orden público.

Durante los festejos hubo disturbios.

San Martín y La Rioja, Avenida Luro entre San Luis y Córdoba, Avenida Patricio Peralta Ramos y Las Heras, Mitre y San Martín, Diagonal Alberdi Sur y Corrientes, Diagonal Pueyrredón y Rivadavia y San Martín y Corrientes fueron los escenarios del operativo.

Luego de notificar las contravenciones correspondientes, se liberó a los involucrados, conforme a las previsiones del Decreto Ley 8031/73.