Quiso agredir a los policías que lo detuvieron

Un hombre de 29 años que ocasionaba disturbios en la zona de la vieja terminal fue aprehendido por personal policial tras un llamado al 911: antes de ser reducido quiso agredir a los efectivos que lo identificaron.

Tras el aviso a la Central de Emergencias, efectivos del Comando de Patrullas llegaron a la zona de Sarmiento entre Rawson y Garay, donde el sujeto hostigaba a comerciantes de la zona y amenazó con agredir a una mujer.

Al intentar identificar al sospechoso, este reaccionó de manera violenta e intentó agredir físicamente al personal policial: fue reducido y trasladado a la comisaría novena donde labraron las actuaciones correspondientes.

“Ningún efectivo resultó lesionado durante el procedimiento y la víctima solicitó una medida de restricción de acercamiento”, informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, desde la fiscalía de Flagrancia se dispuso la formación de causa por los delitos de amenazas y resistencia a la autoridad y el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.