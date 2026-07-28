Peleas en la calle, amenazas y un campamento sobre la playa que vuelve locos a los vecinos

"Es todos los días": vecinos denuncian peleas y amenazas en un campamento sobre la playa.

Vecinos de la zona de Playa Las Toscas manifestaron su preocupación por la presencia de un grupo de personas en situación de calle que, desde hace aproximadamente un mes, acampa en el inicio del balneario y genera disturbios sin parar.

De acuerdo con el testimonio de los frentistas (quienes se comunicaron preocupados a la redacción de 0223), suelen protagonizar peleas que ocurren "en medio de la gente" y se repiten prácticamente todos los días, afectando tanto a residentes como a turistas que visitan la playa.

En un video al que tuvo acceso 0223 puede observarse una discusión entre dos personas que rápidamente escala en tensión. En medio del enfrentamiento, un perro sale corriendo para defender a su dueño, aunque este logra sujetarlo y controlarlo. Pese a ello, el animal continúa ladrando de manera insistente mientras la pelea sigue.

Las imágenes muestran una serie de amenazas, empujones, golpes y el momento en que una mochila es arrojada durante la discusión. Finalmente, uno de los involucrados se retira del lugar, mientras el dueño del perro permanece discutiendo con una mujer.

Según los vecinos, este tipo de episodios son habituales en la zona. "No paran de suceder, desde que llegaron se volvieron incontrolables y nos da mucho miedo todo lo que pasa", subrayaron.

Otro de los puntos que más preocupa a los residentes es la presencia del perro que presenta un comportamiento agresivo e intenta morder a quienes pasan por el lugar. La situación genera temor por "el riesgo que podría representar para niños y turistas que recorren el sector costero", indicaron.

Los vecinos señalaron además que realizaron reiterados reclamos a la Patrulla Municipal para solicitar controles e intervención, aunque afirmaron que hasta el momento no obtuvieron respuestas. Mientras tanto, sostienen que el campamento permanece instalado en el acceso a la playa y que los inconvenientes continúan a diario.