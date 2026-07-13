Provocaron disturbios en la costa y los aprehendieron

Labraron las infracciones correspondientes y los sujetos fueron puestos en libertad.

Dos hombres de 36 y 43 años que el lunes a la tarde provocaron disturbios en la zona de la costa fueron aprehendidos por personal policial tras resistirse a ser identificados.

Personal de la Subcomisaría Casino en conjunto con la Patrulla Municipal se presentó en la zona de la costa y Alvear, y los sujetos se mostraron hostiles, incitaron a pelear a los agentes y desobedecieron las órdenes impartidas.

Los aprehendidos acampaban en la playa e intentaron golpear a los efectivos.

Ambos fueron trasladados a la dependencia donde labraron actuaciones que fueron remitidas al Juzgado Contravencional Nº 1. Tras identificarlos correctamente, quedaron en libertad.

Por su lado, personal de la Patrulla Municipal labró infracciones por acampe en la vía pública y por obstaculizar el procedimiento.