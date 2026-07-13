SECCIONES
SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Incidentes

Provocaron disturbios en la costa y los aprehendieron

Tienen 36 y 43 años. Los interceptaron en la zona de Playa Las Toscas. Se les formó una causa ante la Justicia Correccional. 

Labraron las infracciones correspondientes y los sujetos fueron puestos en libertad.

13 de Julio de 2026 20:04

Por Redacción 0223

PARA 0223

Dos hombres de 36 y 43 años que el lunes a la tarde provocaron disturbios en la zona de la costa fueron aprehendidos por personal policial tras resistirse a ser identificados.

Personal de la Subcomisaría Casino en conjunto con la Patrulla Municipal se presentó en la zona de la costa y Alvear, y los sujetos se mostraron hostiles, incitaron a pelear a los agentes y desobedecieron las órdenes impartidas.

Los aprehendidos acampaban en la playa e intentaron golpear a los efectivos.

Ambos fueron trasladados a la dependencia donde labraron actuaciones que fueron remitidas al Juzgado Contravencional Nº 1. Tras identificarlos correctamente, quedaron en libertad.

Por su lado, personal de la Patrulla Municipal labró infracciones por acampe en la vía pública y por obstaculizar el procedimiento.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar