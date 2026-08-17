“Les pido un poco de respeto”: la sentida despedida al adolescente baleado en Mar del Plata

Tras el fallecimiento del adolescente baleado el domingo pasado en el barrio Regional de Mar del Plata, familiares y amigos expusieron su dolor en redes sociales. Impactados aún por la pérdida del joven de 16 años, compartieron mensajes de despedida y resaltaron: “Nunca te olvidaremos”.





Sebastián Nazareno García tenía 16 años y falleció tras recibir tres disparos efectuados por un comerciante en la zona de Champagnat y Saavedra. Según la información a la que tuvo acceso 0223, el desenlace fatal se produjo en medio de un presunto intento de robo por parte del joven y otros adolescentes a la camioneta del comerciante. En medio de una serie de forcejeos, el joven terminó recibiendo los disparos y otro adolescente, de 15 años, perdió algunos dedos de una mano a causa de otro disparo.





Sebastián murió en el lugar como consecuencia de tres disparos y no llegó a ser trasladado a un centro de salud. Posteriormente, Policía Científica realizó la autopsia y determinó que falleció a raíz de una hemorragia masiva provocada por las heridas de arma de fuego. Tras conocerse la noticia, familiares y amigos lo despidieron con mensajes en redes sociales. “Pensar que ayer te vi y hoy me despierto con esta noticia”, escribió una amiga del joven junto a una foto de él.





Ante diversos comentarios maliciosos, la amiga que compartió la foto para despedirlo pidió respeto por el dolor que atraviesan sus amigos y familiares. “Les pido un poco de respeto a las personas que no conocen su historia y un poco de compasión para los que lo queríamos, tanto familiares como amigos”, expresó.

Por la causa, el comerciante permanece detenido en la Unidad Penal N.º 44 de Batán, luego de negarse a declarar. Sus abogados solicitaron además asistencia psicológica mientras permanece alojado en el penal.