“Los hechos son más violentos”: vecinalistas se movilizaron para pedir seguridad y el uso de la Banca 25

“No se arregla con un par de patrulleros”: los barrios reclaman un plan integral contra la inseguridad

Más de 40 asociaciones de fomento de General Pueyrredon se unieron para solicitar la Banca 25 del Concejo Deliberante, con el objetivo de llevar al recinto la preocupación de los barrios por la situación de inseguridad que atraviesa Mar del Plata y Batán.

El pedido surgió a partir de los reiterados reclamos de vecinos y apunta a la conformación de una mesa de trabajo permanente que permita diseñar una política de seguridad integral, con participación de todos los sectores involucrados: Municipio, Provincia, Nación y Justicia.

Más de 40 sociedades de fomento se unieron para reclamar una política de seguridad integral en General Pueyrredon.

Según planteó, el objetivo es que las distintas áreas puedan “coordinar entre ellos, cosa que no está sucediendo en este momento”, además de establecer acciones y una planificación común, comentó Herlado García, referente del barrio Constitución en diálogo con 0223.

García sostuvo que la respuesta a la inseguridad no puede reducirse al incremento temporal de la presencia policial. “Entendemos que la inseguridad es multicausal; no se arregla con un par de patrulleros más ni sacando algún par de motos de circulación”, afirmó.

Los representantes barriales expusieron ante autoridades las principales problemáticas de seguridad de los barrios.

En esa línea, reclamó que las medidas puedan sostenerse en el tiempo. “Creemos que tiene que haber una coordinación entre todos los sectores y que haya realmente un plan que sea duradero, que no sea algo para 15 días, 20 días o un mes, y que después los vecinos volvamos a tener lo mismo”, señaló.

El vecinalista también pidió dejar de lado las diferencias políticas a la hora de abordar la problemática. “No podemos perder el tiempo en disputas sectoriales o de partido, porque la gente está perdiendo la vida, está perdiendo su salud”, advirtió.

“El vecino se siente inseguro”: el reclamo de los fomentistas por una respuesta sostenida.

Reunión con autoridades de Seguridad

En paralelo al pedido de la Banca 25, más de 30 asociaciones de fomento mantuvieron un encuentro con autoridades de la Subsecretaría de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad, donde expusieron distintas situaciones de inseguridad registradas en los barrios.

Durante la reunión, los representantes vecinales plantearon episodios que calificaron de especial gravedad y señalaron la falta de efectivos, móviles y otros recursos en diferentes sectores del Partido.

Los vecinos reclaman una política de seguridad que contemple también el estado de las calles y la iluminación.

Desde el Ministerio de Seguridad, según indicaron los fomentistas, anunciaron un nuevo sistema de participación ciudadana que se implementará una vez finalizado el operativo de emergencia dispuesto ante la crisis de seguridad.

Además, las autoridades anunciaron un refuerzo de efectivos, móviles y motocicletas y remarcaron que, en principio, la ampliación tendría carácter permanente.

El pedido de seguridad llegó al Concejo Deliberante.

“El vecino se siente inseguro”

Liliana Ballanti, referente del barrio Alfar, sostuvo en diálogo con 0223 que la problemática atraviesa a distintos sectores de la ciudad y destacó el rol de las sociedades de fomento para transmitir lo que ocurre diariamente en los barrios. “Nadie mejor que nosotros, los que estamos día a día en los barrios como referentes, para poder decir 'esto es lo que está pasando'”, afirmó.

En ese sentido, describió una situación que, según manifestó, afecta especialmente a los adultos mayores. “La realidad es esa: el vecino se siente inseguro”, expresó.

Ballanti mencionó además el crecimiento de hechos como arrebatos y robos cometidos en segundos. “Los motochorros están a la orden del día, en la calle, en la parada del colectivo… y va creciendo, cada vez son más violentos los hechos”, sostuvo.

Reclamos por calles, iluminación y basura

La referente del barrio Alfar también vinculó la problemática de la inseguridad con otras deficiencias que atraviesan a los barrios, como el estado de las calles, la falta de iluminación y la acumulación de residuos.

Además, señaló que en distintos sectores las calles presentan dificultades para la circulación de los vehículos de emergencia. “No solo las calles y el estado en el que se encuentran, que no entra un patrullero”, explicó.

Y remarcó el límite de las organizaciones vecinales frente a una problemática que excede sus posibilidades: “El fomentismo hace todo lo que puede: reclama, pero más no puede hacer”.

Por último, las asociaciones de fomento también comenzaron a reunir firmas para sumar a los vecinos al reclamo y fortalecer el pedido de una política de seguridad integral a través de 18 puntos de encuentro distribuidos en toda la ciudad.