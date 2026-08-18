Andaba armado y con marihuana en una camioneta

El conductor de una camioneta VW Amarok que tenía en su poder un revólver calibre .38 cargado, tres celulares y algo más de 200 gramos de marihuana fue aprehendido el martes a la madrugada durante un control preventivo que personal de Prefectura Naval Argentina hacía en el complejo habitacional Centenario.

Andaban en una camioneta.

Minutos antes de las dos de la madrugada los prefectos se acercaron al rodado estacionado en México y Rodríguez Peña en el que había dos personas en su interior: durante la inspección en presencia de un testigo, observaron un revólver calibre .38, con cachas de madera, en cuyo tambor se encontraban cinco municiones, una de ellas de punta hueca y con su numeración parcialmente suprimida.

“Dentro del vehículo se hallaron tres celulares y más de 200 gramos, de sustancia vegetal compatible con marihuana, además de otros elementos de interés para la investigación”, informaron autoridades policiales.

Tiene 29 años.

El conductor de 29 años fue notificado de la formación de una causa por tenencia de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y trasladado a Tribunales para declarar ante el fiscal Rodolfo Moure. El acompañante de 22 fue identificado correctamente y quedó en libertad.