Una banda, dos familias y el control desde la cárcel: qué dejó el megaoperativo por drogas en Mar del Plata

Más de doce horas después de la salida desde el playón del estadio José María Minella, los veintitrés allanamientos que se realizaron de manera simultánea en el marco de una causa en trámite en la Justicia Federal se cerraron con la aprehensión de tres personas, la identificación de otras dos en el complejo penitenciario de Batán y el secuestro de cocaína, marihuana, armas y una decena de vehículos.

El operativo se desarrolló por directiva del fiscal Santiago Eyherabide del Área de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata y fue conclusión de una investigación que comenzó en septiembre de 2025 por la participación de dos familias en tareas de narcomenudeo y robo en distintos puntos de la ciudad.

Comienzo del operativo.

Según la hipótesis de trabajo, la dirección de la organización –con miembros de dos familias y allegados sin relación- se daba desde el complejo penitenciario de Batán donde están alojadas dos personas que fueron identificadas este mediodía.

Además de la comercialización de estupefacientes –se secuestraron más de 300 dosis de cocaína y una cantidad no precisada de marihuana- la banda también está investigada por la comisión de delitos contra la propiedad, el robo de vehículos y la entrega de armas de fuego por fuera del circuito legal.

Tras el aval del Juez Santiago Inchausti y con la coordinación del auxiliar fiscal Hércules Giffi, personal de la División de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense llevó adelante las medidas en distintos puntos de la ciudad.

Además de la droga secuestrada, el personal secuestró varias armas de fuego –cortas y largas-, municiones, autos, motos, celulares y una balanza de precisión.