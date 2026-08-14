Le robó las pertenencias a un hombre en situación de calle y lo atraparon

Un hombre de 48 años que junto a un cómplice que no fue localizado le sustrajo las pertenencias a un hombre en situación de calle que dormía en inmediaciones de la calles Rivadavia y Santa Fe fue aprehendido por personal policial y notificado de la formación de una causa por hurto.

El hecho se registró alrededor de las tres y media de la madrugada cuando desde la Central de Emergencias 911 se alertó al personal policial por un aviso que dio el Centro de Operación y Monitoreo. De acuerdo con observado por los operadores, dos hombres se aproximaron a un tercer sujeto que se encontraba tendido sobre la vereda.

Tiene 48 años.

Tras acercarse a la víctima, ambos habrían sustraído distintos elementos que se encontraban entre sus prendas, para luego retirarse caminando en diferentes direcciones.

Con las características aportadas por el COM, personal policial inicio un operativo de búsqueda en las inmediaciones, logrando interceptar a uno de los sospechosos en la intersección de Rivadavia y Entre Ríos. En poder del sujeto hallaron dos camperas y un par de zapatillas.

Posteriormente, los efectivos se trasladaron hasta el lugar donde se había producido la sustracción y entrevistaron a la víctima, un hombre de 22 años, también en situación de calle, quien manifestó que se encontraba durmiendo al momento del hecho y reconoció como propias las pertenencias recuperadas.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría primera.

La víctima presentaba signos compatibles con la ingesta de bebidas alcohólicas, aunque pudo aportar sus datos personales de manera coherente y ratifico la sustracción de sus pertenencias.

La fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la aprehensión del imputado, la notificación de de causa por el delito de hurto, la restitución de los elementos recuperados a la víctima y su traslado a sede judicial para prestar declaración.