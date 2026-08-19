Chiqui Tapia rompió el silencio a un mes de la final del Mundial y apuntó: “De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve”

A un mes de la final del Mundial 2026, Chiqui Tapia volvió a poner el foco en lo ocurrido después de aquella definición y lanzó un fuerte mensaje contra quienes intentaron instalar teorías conspirativas alrededor de la Selección Argentina. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) utilizó sus redes sociales para defender a los jugadores, al cuerpo técnico y a todos los integrantes del equipo, y cuestionó duramente a quienes sembraron dudas sin presentar pruebas.

“Un mes pasó. Un mes de aquella final. Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado. Y lo más llamativo es que, después de un mes, ninguno pidió disculpas”, comenzó Tapia en su extenso descargo. El dirigente apuntó directamente contra quienes, según su mirada, alimentaron sospechas alrededor del desempeño del equipo argentino en el partido decisivo.

El presidente de la AFA también cuestionó la falta de explicaciones posteriores por parte de quienes difundieron esas versiones. “Equivocarse puede pasar. Lo que no puede pasar es mentir, instalar una historia, alimentar una sospecha durante días y, cuando el tiempo demuestra que todo era humo, esconderse y hacer de cuenta que nunca pasó nada”, sostuvo Tapia, en uno de los pasajes más duros de su publicación.

En ese sentido, el dirigente destacó el esfuerzo realizado por los futbolistas durante la final y apuntó contra quienes estaban fuera de la cancha mientras los jugadores dejaban todo. “A todos ellos: háganse cargo”, expresó. Además, cuestionó que se hayan pedido explicaciones sin contar con pruebas y defendió especialmente a los integrantes del plantel que fueron señalados durante los días posteriores a la final.

El presidente de la AFA fue crítico luego de las dudas con la Selección Argentina

Tapia sostuvo que los jugadores, el cuerpo técnico y los colaboradores de la Selección Argentina pueden permanecer “con la frente en alto” por lo realizado durante aquella jornada. Según explicó, todos ellos saben cuánto esfuerzo dejaron en la cancha y, una vez terminado el partido, no tenían nada que reprocharse. De esta manera, el presidente de la AFA volvió a cerrar filas alrededor del equipo nacional.

Finalmente, Tapia resumió su postura con una frase contundente que apuntó directamente contra quienes instalaron aquellas versiones: “Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí”. A un mes de la final del Mundial, el presidente de la AFA reavivó así una discusión que había quedado instalada después de la definición y dejó clara su postura en defensa de la Selección Argentina.