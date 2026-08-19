“La universidad no se va a rendir”: fuerte reclamo en Mar del Plata a 300 días de la Ley de Financiamiento

La comunidad universitaria de Mar del Plata se movilizó este miércoles en el complejo de Funes y Rodríguez Peña con un banderazo para reclamar al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, a 300 días de su promulgación.

De la actividad participaron docentes, trabajadores no docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), quienes volvieron a poner el foco en el deterioro de los salarios, las becas y las condiciones para sostener las cursadas.

“Cumplimos 300 días de incumplimiento de la ley”, señaló Victoria Schadwill, secretaria adjunta de la Asociación del Personal de la Universidad (APU), en diálogo con 0223.

La dirigente recordó que la norma fue resultado de las movilizaciones universitarias y del acompañamiento social y legislativo. “Producto de la lucha, las grandes marchas que realizamos, el respaldo de la sociedad y la unidad de la comunidad universitaria y el Congreso, logramos que se promulgara la ley en octubre del año pasado. Lamentablemente, hoy decimos que sigue sin cumplirse”, sostuvo.

Los gremios cuestionaron el incumplimiento de la norma y de una medida cautelar favorable al sistema universitario.

Schadwill también cuestionó el incumplimiento de una medida cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que estableció prioridades vinculadas a la situación alimentaria, los salarios y las becas estudiantiles. “Salió favorable en última instancia hace 10 días y tampoco se está cumpliendo”, afirmó.

En ese marco, destacó que el Gobierno nacional convocó a una paritaria para el próximo 1° de septiembre, aunque desde los gremios reclamaron que la reunión se adelante. “Estamos expectantes para dirimir el acuerdo de actualización de salarios y becas”, explicó Schadwill, quien agregó que la solicitud para adelantar la paritaria no tuvo respuesta.

La situación salarial es uno de los principales ejes del reclamo. Según Schadwill, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores no docentes se profundizó en los últimos meses y alcanza cifras significativas. “Este mes ronda los $700.000 mensuales. Eso equivale a un alquiler, la comida, el transporte o el colegio de nuestros hijos. Esa es la realidad que enfrentamos como trabajadores no docentes”, agregó.

De la actividad participaron docentes, trabajadores no docentes y estudiantes

Docentes y estudiantes, también afectados

Desde el sector docente también describieron un escenario crítico. Abigail Araujo, secretaria general de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum), sostuvo que las dificultades económicas están provocando tanto el abandono de la profesión como el de las carreras universitarias. “Nos falta un 34% para equiparar el poder adquisitivo que teníamos en diciembre de 2023”, señaló en conversaciones con 0223.

La docente también describió cómo la situación económica afecta las condiciones laborales: “Hoy no tienen capacidad de renovar su equipamiento informático ni de costear el transporte. Por eso, muchos acumulan múltiples empleos o directamente renuncian a la universidad porque ya no les rinde”.

El impacto también alcanza a los estudiantes. Según Araujo, muchos deben elegir entre continuar sus estudios y conseguir un trabajo para sostenerse. “Muchos dejan de cursar porque consiguen trabajos con horarios incompatibles o, peor aún, buscan empleo y no encuentran”, afirmó.

La situación salarial es uno de los principales ejes del reclamo.

Además, señaló que los gastos cotidianos vinculados con la universidad se volvieron difíciles de afrontar. “Se les hace imposible costear el almuerzo, los pasajes o los materiales, y terminan abandonando la carrera”, sostuvo.

Frente a este panorama, los gremios anticiparon que continuarán con las medidas de protesta y no descartaron una nueva Marcha Federal Universitaria. “Nos proponemos seguir en las calles con acciones de lucha y visibilización. Nos sumamos al paro de 48 horas de la semana que viene”, afirmó Araujo.

Y cerró: “La universidad no se va a rendir y seguiremos exigiendo que se cumpla la ley”. La próxima medida de fuerza anunciada será de 48 horas, el jueves 27 y viernes 28 de agosto.