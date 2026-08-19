Bebé de seis meses murió tras ser atendida en un hospital y su familia pide exhumar el cuerpo: investigan una “muerte dudosa”

Una beba de seis meses murió tras ser atendida en un hospital y su familia pide exhumar el cuerpo: investigan una “muerte dudosa”

Alai Yasmín Gorosito tenía apenas seis meses y había viajado desde Mar del Plata junto a su mamá y su abuelo para visitar a familiares en Campo Largo, provincia de Chaco. Pero esos días en familia terminaron de la peor manera: la beba murió el 7 de agosto, después de haber sido atendida dos veces en el Hospital Enrique Sagarduy y trasladada en ambulancia hacia otro centro de atención.

El caso es investigado por la Fiscalía de Investigaciones N° 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña y fue caratulado como “muerte dudosa”. Su mamá, Magalí Gorosito, se presentó como querellante particular, representada por el abogado Ramiro Cabaña, y pidió que se determine si existió alguna responsabilidad en la atención médica que recibió su hija.

La nene oriunda de Mar del Plata había llegado a la guardia por un dolor de panza

Según la denuncia, todo comenzó durante la mañana, cuando Alai empezó a vomitar. Su mamá y una tía la llevaron al Hospital Enrique Sagarduy y, de acuerdo con el relato familiar, allí les dijeron que el médico de guardia, I.L.G, estaba durmiendo. La familia sostiene que tuvo que insistir para que la beba fuera atendida y cuestiona que se le hayan realizado los controles necesarios.

Entre los elementos que ya forman parte de la causa hay una receta en la que aparecen indicados Betavalmax, una solución oral de betametasona, y Fabogesic Aliv, gotas de paracetamol al 10%. El documento tiene sellos del Ministerio de Salud Pública del Chaco y del hospital, aunque la querella sostiene que no tendría la firma del médico. Ahora buscan determinar cómo se indicó ese tratamiento y si Alai fue correctamente evaluada antes de recibirlo.

Hospital Enrique Sagarduy de Campo Largo, Chaco.

Horas después, cerca de las cuatro de la tarde, la beba volvió a empeorar. Su mamá y su tía regresaron al hospital y, según la denuncia, finalmente se decidió trasladarla en ambulancia a un centro de mayor complejidad. Pero el traslado terminó en tragedia. En inmediaciones de Avia Terai, Alai perdió los signos vitales. Los profesionales intentaron reanimarla, pero no pudieron salvarla.

La causa también presenta una contradicción que la familia pide aclarar. Según la presentación judicial, el médico habría declarado que la beba “había ingresado sin vida al nosocomio”. La querella considera que esa afirmación debe ser contrastada con los registros del hospital y con la receta que habría sido entregada durante la primera atención.

Alai Yasmín Gorosito tenía apenas seis meses.

Otro de los puntos que genera preocupación es la documentación sobre la muerte. La familia sostiene que allí aparece consignada la palabra “dudoso” como causa del fallecimiento y que en otro apartado se menciona “muerte súbita del lactante”. Sin embargo, Alai no tuvo autopsia. Por eso, ahora solicitaron la exhumación del cuerpo para intentar determinar científicamente qué provocó su muerte.

La familia solicitó distintos peritajes y planteó que se investigue una posible responsabilidad por homicidio imprudente y falsedad. Por ahora, no hay una imputación ni una condena que determine responsabilidad penal.

La Justicia deberá reconstruir qué ocurrió durante esas horas y determinar si hubo alguna relación entre la atención recibida y el fatal desenlace.