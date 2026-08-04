Un jubilado cayó desde un edificio en la avenida Luro y murió

La víctima cayó desde el balcón de un edificio ubicado a mitad de cuadra.

Por motivos que son materia de investigación, un jubilado fue hallado muerto en la tarde de este martes en la avenida Luro, en pleno centro de Mar del Plata.

Conforme al testimonio de testigos, la víctima fue encontrada sin vida en la vía pública, tendida en la vereda de la avenida entre Córdoba y San Luis.

Las primeras informaciones a las que accedio 0223 apuntan a que habría caído desde el balcón de un edificio situado a mitad de cuadra.

La víctima es un jubilado de 78 años, según informaron a este medio.

Efectivos policiales fueron los primeros en presentarse en la zona, resguardar la escena y dar aviso a una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (Same), que constató el deceso producto del impacto.

Fuentes consultadas por este medio confirmaron que se trata de un hombre de 78 años que residía en el departamento desde el que cayó.